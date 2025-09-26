A new round of rain will hit Gujarat from tomorrow; the next five days will be heavy for these districts. गुजरात में शनिवार से शुरू हो रहा बारिश का नया दौर, अगले 5 दिन जमकर तरबतर होंगे प्रदेश के ये इलाके, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़A new round of rain will hit Gujarat from tomorrow; the next five days will be heavy for these districts.

गुजरात में शनिवार से शुरू हो रहा बारिश का नया दौर, अगले 5 दिन जमकर तरबतर होंगे प्रदेश के ये इलाके

बीते दिन के मौसम की बात करें तो शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र में अलग-अलग स्थानों पर वर्षा हुई, जबकि उत्तर गुजरात क्षेत्र और कच्छ में मौसम शुष्क बना रहा। इस दौरान सूरत में 8 मिमी बरसात हुई।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद, गुजरातFri, 26 Sep 2025 03:15 PM
share Share
Follow Us on
गुजरात में शनिवार से शुरू हो रहा बारिश का नया दौर, अगले 5 दिन जमकर तरबतर होंगे प्रदेश के ये इलाके

गुजरात के कुछ हिस्सों से यूं तो मॉनसून विदाई ले चुका है, हालांकि इसके बाद भी शनिवार से प्रदेश में एकबार फिर बारिश का नया दौर शुरू होगा, जिसके लगातार पांच दिन तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो इस दौरान प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में ज्यादा बारिश होगी। मौसम विभाग ने आज (26 सितंबर) को प्रदेश के साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाद और दीव में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। राज्य के शेष जिलों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है।

बीते दिन के मौसम की बात करें तो शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र में अलग-अलग स्थानों पर वर्षा हुई, जबकि उत्तर गुजरात क्षेत्र और कच्छ में मौसम शुष्क बना रहा। इस दौरान सूरत में 8 मिमी बरसात हुई। गुरुवार को प्रदेश का डीसा जिला सबसे ज्यादा गर्म रहा, यहां का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अमरेली में सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अगले तीन दिन इन जिलों में भारी बारिश की आशंका

27 सितंबर (शनिवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के नर्मदा, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद और महिसागर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ हल्की गरज के साथ छींटे पड़ने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवा चलने की संभावना जताई है। साथ ही दक्षिण गुजरात क्षेत्र के वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और बोटाद जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद जताई है।

28 सितंबर (रविवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी और सुरेंद्रनगर, राजकोट, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाद और दीव जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका, गिर सोमनाथ, बोटाद, कच्छ और दीव जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली और 30-40 किमी प्रति घंटे की सतही हवा के साथ हल्की आंधी चलने की संभावना है।

29 सितंबर (सोमवार) को मौसम विभाग ने प्रदेश के अहमदाबाद, आणंद, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका, गिर सोमनाथ, बोटाद, कच्छ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने प्रदेश के बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर और नर्मदा जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गिरने और 30-40 किमी प्रति घंटे की सतही हवा के साथ हल्की आंधी चलने की संभावना जताई है।

मौसम की संक्षिप्त स्थिति

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून आज 26 सितंबर 2025 को गुजरात के कुछ और हिस्सों, पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों और पूरे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) से वापस लौट गया है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी रेखा अब 20° उत्तर/69° पूर्व, वेरावल, भरूच, उज्जैन, झांसी, शाहजहांपुर से होकर गुजर रही है।

उत्तर-पश्चिम और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र आज, 26 सितंबर को सुबह साढ़े आठ बजे भारतीय समयानुसार इसी क्षेत्र में बना रहा। अगले 24 घंटों के दौरान इसके पश्चिम की ओर बढ़ने और दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों से दूर उत्तर-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक अवदाब में केंद्रित होने की प्रबल संभावना है। इसके 27 सितंबर की सुबह के आसपास दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की प्रबल संभावना है।

उत्तर-पश्चिम और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव क्षेत्र से तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक होते हुए दक्षिण महाराष्ट्र तट तक बनी द्रोणिका रेखा अभी भी बनी हुई है और अब यह औसत समुद्र तल से 3.1 से 7.6 किमी ऊपर देखी जा रही है। कच्छ और आसपास के क्षेत्रों में औसत समुद्र तल से 3.1 किमी ऊपर बना ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण अब कम स्पष्ट हो गया है।

Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।