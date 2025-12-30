Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़A minor argument led to stone-pelting; police detained 30 people.
मेरी ओर क्यों देख रहे हो... छोटी सी बहस और शुरू हो गई पत्थरबाजी; पुलिस ने 30 को हिरासत में लिया

संक्षेप:

गुजरात के अहमदाबाद जिले के साणंद कस्बे के पास एक मामूली बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद दो समुदायों के सदस्यों के बीच झड़प हुई और उन्होंने एक-दूसरे पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने कम से कम 30 लोगों को हिरासत में लिया है।

Dec 30, 2025 08:48 pm ISTRatan Gupta भाषा, साणंद
गुजरात के अहमदाबाद जिले के साणंद कस्बे के पास एक मामूली बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद दो समुदायों के सदस्यों के बीच झड़प हुई और उन्होंने एक-दूसरे पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने कम से कम 30 लोगों को हिरासत में लिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि हिंसा सोमवार रात और फिर मंगलवार सुबह कलाना गांव में हुई। जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश जाट ने कहा, “कुछ युवकों के बीच कहासुनी के बाद दो समुदायों के लोग आमने-सामने आ गए और बाद में उन्होंने एक-दूसरे पर पथराव किया।”

उन्होंने कहा कि घटना के बाद गांव में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति नियंत्रण में है। एसपी ने घटना का विवरण देते हुए बताया, “सोमवार शाम को जब एक समुदाय के दो युवक अपनी मोटरसाइकिल पर गांव के तालाब के पास से गुजर रहे थे तो वहां बैठे दूसरे समुदाय के कुछ युवकों ने उनसे झगड़ा शुरू कर दिया और पूछा कि वे उनकी ओर क्यों देख रहे हैं।”

जाट ने बताया कि सोशल मीडिया पर "लोकप्रियता" के मुद्दे पर इन युवकों के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा था, क्योंकि दोनों समूह सोशल मीडिया मंच पर एक-दूसरे से ज्यादा मशहूर होने का दावा कर रहे थे।

एसपी ने बताया, "झगड़े के बाद सोमवार रात दोनों समुदायों के लगभग 60 लोग आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे पर पथराव किया। मंगलवार सुबह फिर से पत्थरबाजी हुई। पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया।"

उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर पुलिस ने दंगे की दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की और पूछताछ के लिए 30 संदिग्धों को हिरासत में लिया। हिंसा में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है।

