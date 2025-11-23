भारत में की थी गलत साइड ड्राइविंग, 25 साल से कुवैत रह रहे गुजराती को कर दिया जाएगा डिपोर्ट?

संक्षेप: मोहसिन सुरती नामक गुजराती आदमी बीते 25 सालों से कुवैत में रहकर वर्क परमिट के तहत काम-काज कर रहा था, लेकिन अब उसे अपनी रोजी-रोटी छिन जाने का डर सताने लगा है। इसकी वजह है, भारतीय दूतावास द्वारा उसके पासपोर्ट को रिन्यू न करना।

मोहसिन सुरती नामक गुजराती आदमी बीते 25 सालों से कुवैत में रहकर वर्क परमिट के तहत काम-काज कर रहा था, लेकिन अब उसे अपनी रोजी-रोटी छिन जाने का डर सताने लगा है। इसकी वजह है, भारतीय दूतावास द्वारा उसके पासपोर्ट को रिन्यू न करना। क्योंकि, भारत में उनके खिलाफ गलत साइड में ड्राइविंग करने के चलते दर्ज हुआ क्रिमिनल केस अभी भी पेंडिग है। पासपोर्ट धारक ने रिन्यूवल के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जानिए व्यक्ति ने अदालत में क्या-कुछ कहा? साथ ही पढ़िए अगर टेंपरेरी पासपोर्ट पाना हो, तो उन्हें क्या करना होगा?

मोहसिन ने अदालत में लगाई गुहार, अगर... इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ, तो मोहसिन ने अपनी पत्नी के जरिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अदालत में कहा- इस फैसले से उनकी रोजी-रोटी पर खतरा मंडराने लगा है। उनके रहने की जगह भी खतरें में पड़ गई है। अगर पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ, तो कुवैत सरकार उन्हें भारत वापस भेज देगी। उन्हें हमेशा के लिए कुवैत से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इसके चलते वह आने वाले समय में कभी भी कुवैत या अन्य किसी अरब देश में नहीं जा सकेंगे।

अगर टेंपरेरी पासपोर्ट भी चाहिए, तो करना होगा ये जानकारी के मुताबिक, सुरती का पासपोर्ट साल 2016 में बना था, जो कि 30 जनवरी 2026 को एक्सपायर होने वाला है। इसलिए उन्होंने 7 अगस्त 2025 को कुवैत स्थित भारतीय दूतावास में पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए अप्लाई किया था। इसके बाद 25 अगस्त को उन्हें बताया गया कि आपका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत में आपके खिलाफ क्रिमिनल केस लंबित है। एंबेसी ने उनसे कहा- अगर आप टेंपरेरी पासपोर्ट भी चाहते हैं, तो आपको भारत की अदालत से या तो क्लोजर रिपोर्ट जमा करनी होगी या फिर कोर्ट का आदेश जमा करना होगा।