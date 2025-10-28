सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होगी भव्य परेड, PM मोदी होंगे मुख्य अतिथि
संक्षेप: गुजरात सरकार ने सोमवार को बताया कि 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाली जगह, एकता नगर में एक शानदार परेड होगी। अलग-अलग राज्यों की सांस्कृतिक विरासत दिखाने के अलावा, दस झांकियां परेड में अलग-अलग राज्यों की उपलब्धियों को दिखाएंगी।
इस साल सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। गुजरात सरकार ने सोमवार को बताया कि 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाली जगह, एकता नगर में एक शानदार परेड होगी। अलग-अलग राज्यों की सांस्कृतिक विरासत दिखाने के अलावा, दस झांकियां परेड में अलग-अलग राज्यों की उपलब्धियों को दिखाएंगी।
इस साल सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने के बाद, PM को केंद्रीय सुरक्षा बलों और गुजरात पुलिस की टुकड़ियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। समारोह की खास बातें ऑपरेशन सूर्यकिरण के तहत एयर फ़ोर्स का फ्लाई-पास्ट, CRPF और गुजरात पुलिस की महिला कर्मियों द्वारा संयुक्त राइफल ड्रिल होंगी।
सोमवार को गांधीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्य सचिव पंकज जोशी और DGP विकास सहाय ने कहा कि इस साल, राष्ट्रीय एकता दिवस का एक अनोखा उत्सव प्लान किया गया है, जिसमें एक परेड होगी जो हर साल 26 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के पैटर्न पर होगी।
नौ बैंड टुकड़ियां यूनिटी परेड में शामिल होंगी, साथ ही गुजरात के दो स्कूल बैंड जो राज्य स्तर पर जीते हैं और दो स्कूल बैंड जो राष्ट्रीय स्तर पर जीते हैं, कुल मिलाकर बैंड डिस्प्ले के लिए चार स्कूल बैंड होंगे। अधिकारियों ने कहा कि इस साल बैठने की व्यवस्था बढ़ाई गई है ताकि ज़्यादा लोग यूनिटी परेड देख सकें, जिसमें 11,500 से ज़्यादा दर्शक बैठ सकेंगे।
आपको बताते चलें कि सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के लौह पुरुष और स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। स्वतंत्र भारत के पहले उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री के रूप में उन्होंने 562 रियासतों का एकीकरण करवाया। उनकी स्मृति में गुजरात के केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा "स्टैच्यू ऑफ यूनिटी" बनाई गई, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को हुआ।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।