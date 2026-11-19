जन्म देते ही प्रेमी के साथ मिलकर एक दिन की बच्ची का कत्ल, गुजरात का चौंकाने वाला मामला
आरोप है कि दोनों ने अपनी नवजात बच्ची के जन्म के कुछ ही घंटे बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं नवजात के शव को गांधीनगर के देहगाम सब-डिवीजन के अंगुथाला गांव में एक गड्ढे में फेंक दिया।
गुजरात के गांधीनगर जिले के दहेगाम तहसील से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां बदनामी के डर से एक मां कातिल बन गई और प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही एक दिन की बेटी का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया।
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में अपने पति से अलग रह रही 21 वर्षीय महिला को उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि दोनों ने अपनी नवजात बच्ची के जन्म के कुछ ही घंटे बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं नवजात के शव को गांधीनगर के देहगाम सब-डिवीजन के अंगुथाला गांव में एक गड्ढे में फेंक दिया।
ससुराल से दूर रहती है
आरोपी महिला की पहचान कल्पना सोलंकी के रूप में हुई है। वह बीते एक साल से अपने ससुराल से दूर रह रही है और न ही अपने पति से मिली। हालांकि काल्जी सोलंकी नाम के शख्स के साथ अफेयर के चलते गर्भवती हो गई। 14 नवंबर की रात को महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई और वह शौच के लिए गांव की सीमा पर स्थित चरागाह में पहुंच गई गई। इसके बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया और फिर नवजात को प्रेमी को सौंप दिया। इसके बाद बच्ची का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों ने ऐसा 'सामाजिक बदनामी के डर' से किया।
पोस्टमार्टम से खुला राज
बच्ची को गड्ढे में फेंकने के बाद दोनों वहां से चल दिए। इसके बाद कुछ लोगों को बच्ची पड़ी मिली। बाद में, बच्ची को गांधीनगर सिविल अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद बच्ची का पोस्टमार्टम किया गया जिसमें सामने आया कि बच्ची की मौत उसका गला दबाने के वजह से हुई है।
पहले दो बार गर्भपात करवा चुकी थी
इंडिया टुडे के मुताबिक, महिला का 32 वर्षीय प्रेमी भी शादीशुदा है और वो भी अपनी पत्नी से अलग रह रहा है। इससे पहले महिला दो बार गर्भवती हुई थी लेकिन प्रेमी ने उसका गर्भपात करवा दिया था। मगर जब वह तीसरी बार गर्भवती हुई तो उसे गर्भधारण का पता नहीं लग सका। हालांकि जब दोनों को पता चला था तो उसने गर्भपात करने के लिए उसे गोलियां भी दी थीं मगर उसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद डॉक्टर को दिखाने जाने पर परिवार वालों को सच्चाई का पता लगने के डर से उसने अपनी गर्भवस्था को लगातार छिपाए रखा और घर पर सिर्फ यह बहाना बनाती रही कि उसकी तबीयत खराब है। पुलिस ने फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया है।
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