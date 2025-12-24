Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़A builder who set off firecrackers on a street in Surat to celebrate his son birthday has been arrested
बेटे के जन्मदिन पर लोगों को परेशान करने वाला बिल्डर गिरफ्तार, गुजरात पुलिस ने लिया ऐक्शन

बेटे के जन्मदिन पर लोगों को परेशान करने वाला बिल्डर गिरफ्तार, गुजरात पुलिस ने लिया ऐक्शन

संक्षेप:

पुलिस ने बताया कि, ‘इजरदार ने अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पर अपने आवास के पास डाकघर के सामने सड़क पर पटाखे फोड़े और आतिशबाजी की थी, जिससे जनता को असुविधा हुई और पुलिस आयुक्त की अधिसूचना का उल्लंघन हुआ।’

Dec 24, 2025 06:06 pm ISTSourabh Jain भाषा, सूरत, गुजरात
गुजरात के सूरत शहर में अपने बेटे के जन्मदिन के जश्न में पटाखे फोड़ने के लिए एक व्यस्त सार्वजनिक सड़क पर यातायात अवरुद्ध करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान 58 वर्षीय रियल एस्टेट डेवलपर दीपक इजरदार के रूप में हुई है।

पुलिस ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 21 दिसंबर को डुमास इलाके में लंगर सर्कल के पास हुई थी। दरअसल बिल्डर दीपक इजरदार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वह सड़क पर पटाखे फोड़ते हुए दिखाई दे रहे थे।

वायरल वीडियो में शहर के सुल्तानबाद इलाके में रहने वाले इजरदार को अपने बेटे ध्येय इजरदार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दोनों हाथों में दो पटाखे लिए और उन्हें जलाने के लिए यातायात रोकते हुए देखा गया था। व्यस्त सड़क पर बिल्डर की इस हरकत का पता चलने पर, डुमास पुलिस ने इजरदार को गिरफ्तार कर लिया, हालांकि उसे बाद में जमानत मिल गई।

इस बारे में एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी करते हुए पुलिस ने बताया, ‘यह पाया गया कि इजरदार ने अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पर अपने आवास के पास डाकघर के सामने सड़क पर पटाखे फोड़े और आतिशबाजी की थी, जिससे जनता को असुविधा हुई और पुलिस आयुक्त की अधिसूचना का उल्लंघन हुआ था।’

पुलिस ने बताया कि इजरदार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो लोक सेवकों द्वारा विधिवत जारी किए गए आदेश की अवज्ञा से संबंधित है।

