Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

8 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला, मोरबी में नोच-नोचकर मार डाला

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, मोरबी
share

गुजरात के मोरबी में 8 साल के बच्चे को कुत्तों ने नोच-नोचकर मार डाला। घटना के बाद से इलाके में लोगों के अंदर आक्रोश है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

8 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला, मोरबी में नोच-नोचकर मार डाला

गुजरात के मोरबी में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां 8 साल के एक बच्चे को कुत्तों ने नोचकर मार डाला। मृतक बच्चा टाइटेनियम फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर का बेटा था। कुत्तों का हमला इतना खतरनाक था कि बच्चा जिंदा नहीं रह सका। बच्चे की मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्चे की मौत के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इलाके में लगातार आ रही कुत्तों के हमले की घटनाओं के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और एक बच्चे की जान चली गई।

इलाज के दौरान मौत

गुजरात के मोरबी में यह घटना एक फैक्ट्री के पास हुआ है। यहां 8 साल का बच्चा खेल रहा था। इस दौरान कुत्तों के झुंड ने उसपर हमला कर दिया। इस हमले में बच्चे को गंभीर चोटें आईं। इस दौरान बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बच्चे को जीआईडीसी के सनाला रोड से उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। इससे पहले भी एक अवारा कुत्ते ने 20 से ज्यादा लोगों को काटकर घायल कर दिया था। अब एक बच्चे की जान जाने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया गया है।

ये भी पढ़ें:गुजरात: कच्छ-द्वारका तट पर करोड़ों की चरस बरामद, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

प्रशासन पर लापरवाही का आरोप

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने और मजदूर निगमों ने अधिकारियों के प्रति गहरा आक्रोश दिखाया। इस दौरान लोगों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इलाके में लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और अब एक बच्चे की जान चली गई। इस घटना के बाद चित्रकूट सोसायटी और आस-पास के इलाकों में लगातार हो रही घटनाओं पर लोगों ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। लोगों का कहना है कि अधिकारियों ने लगातार शिकायतों के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया और कागजी कार्रवाई करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी।

ये भी पढ़ें:गुजरात के समुद्र किनारे 2.3 करोड़ की चरस बरामद, NDPS एक्ट में FIR दर्ज

इस दौरान लोगों ने दावा किया कि आवारा कुत्तों का आबादी वाले इलाकों में लगातार कुत्तों के हमले की सूचना सामने आ रही है। इस दौरान कुत्तों की नसबंदी और उन्हें दूसरी जगह भेजने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले पर प्रशासन की लापहरवाही के चलते सबसे ज्यादा खतरा स्थानीय मजदूरों और वहां काम करने वाले लोगों और बच्चों के ऊपर मंडरा रहा है।

ये भी पढ़ें:गुजरात के सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में HC का बड़ा फैसला, सभी 22 आरोपी कर दिए बरी
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।