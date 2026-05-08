8 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला, मोरबी में नोच-नोचकर मार डाला
गुजरात के मोरबी में 8 साल के बच्चे को कुत्तों ने नोच-नोचकर मार डाला। घटना के बाद से इलाके में लोगों के अंदर आक्रोश है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
गुजरात के मोरबी में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां 8 साल के एक बच्चे को कुत्तों ने नोचकर मार डाला। मृतक बच्चा टाइटेनियम फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर का बेटा था। कुत्तों का हमला इतना खतरनाक था कि बच्चा जिंदा नहीं रह सका। बच्चे की मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्चे की मौत के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इलाके में लगातार आ रही कुत्तों के हमले की घटनाओं के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और एक बच्चे की जान चली गई।
इलाज के दौरान मौत
गुजरात के मोरबी में यह घटना एक फैक्ट्री के पास हुआ है। यहां 8 साल का बच्चा खेल रहा था। इस दौरान कुत्तों के झुंड ने उसपर हमला कर दिया। इस हमले में बच्चे को गंभीर चोटें आईं। इस दौरान बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बच्चे को जीआईडीसी के सनाला रोड से उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। इससे पहले भी एक अवारा कुत्ते ने 20 से ज्यादा लोगों को काटकर घायल कर दिया था। अब एक बच्चे की जान जाने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया गया है।
प्रशासन पर लापरवाही का आरोप
इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने और मजदूर निगमों ने अधिकारियों के प्रति गहरा आक्रोश दिखाया। इस दौरान लोगों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इलाके में लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और अब एक बच्चे की जान चली गई। इस घटना के बाद चित्रकूट सोसायटी और आस-पास के इलाकों में लगातार हो रही घटनाओं पर लोगों ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। लोगों का कहना है कि अधिकारियों ने लगातार शिकायतों के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया और कागजी कार्रवाई करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी।
इस दौरान लोगों ने दावा किया कि आवारा कुत्तों का आबादी वाले इलाकों में लगातार कुत्तों के हमले की सूचना सामने आ रही है। इस दौरान कुत्तों की नसबंदी और उन्हें दूसरी जगह भेजने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले पर प्रशासन की लापहरवाही के चलते सबसे ज्यादा खतरा स्थानीय मजदूरों और वहां काम करने वाले लोगों और बच्चों के ऊपर मंडरा रहा है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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