अहमदाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी! पकड़ी गई 7KG ड्रग्स; कीमत सुन चौंक जाएंगे
गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद के एक टोल प्लाजा से 7 किलो ड्रग्स पकड़ी है। इस 7 किलो ड्रग्स की कुल कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है। पुलिस ने ड्रग्स के साथ 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है।
गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पुलिस ने अहमदाबाद-वड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर 7 किलो ड्रग्स के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने जब ड्रग्स की कीमत बताई, सुनने वाले हैरान रह गए।
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि सूरत और अहमदाबाद पुलिस की टीम ने यंयुक्त रूप से एक ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन के दौरान बुधवार को रामोल पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्करी गैंग का भांडाफोड़ हुआ। इस दौरान पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 4.53 किलोग्राम हेरोइन के साथ 2.49 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद कर उसे जब्त कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जब्त की गई ड्रग्स की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है।
तीनों आरोपियों की हुई पहचान
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि सूरत और अहमदाबाद पुलिस की टीम ने यंयुक्त रूप से एक ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन के दौरान बुधवार को रामोल पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्करी गैंग का भांडाफोड़ हुआ। इस दौरान पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 4.53 किलोग्राम हेरोइन के साथ 2.49 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद कर उसे जब्त कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जब्त की गई ड्रग्स की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है।
पहले भी पकड़े गए हैं तीनों
घटना को लेकर जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इससे पहले भी नोखेज को गिरफ्तार किया जा चुका है। नौखेज इससे पहले 100 ग्राम हेरोइन के साथ अमृतसर में और 300 किलो हेरोइन के साथ 2019 में पकड़ा गया था। पुलिस ने बताया कि अल्वी के ऊपर भी कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि अल्वी के ऊपर छेड़खानी, मानव तस्करी के साथ धोखाधड़ी का भी केस दर्ज है। इसके अलावा अहमद को जयपुर में 18.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। अहमादबाद में एक बार अहमद को 100 ग्राम मेफेड्रोन और राजस्थान से एक बार 3किलो अल्प्राजोलम के साथ गिरफ्तार किया गया था। इन सभी मामलों में पैरोल पर बाहर चल रहा था।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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