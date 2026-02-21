Hindustan Hindi News
गुजरात में हुए भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, दो घायल; शादी में शामिल होने जा रहा था परिवार

Feb 21, 2026 12:28 am ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, वलसाड, गुजरात
हादसे के बाद वैन में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोगों को गंभीर हालत में पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उनकी भी मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या सात हो गई।

गुजरात के वलसाड जिले के कुंभघाट इलाके में शुक्रवार को हुए एक भीषण हादसे में एक तेज रफ्तार मारुति ईको वैन और ट्रक की आपस में टक्कर हो गई। इस सड़क दुर्घटना में जहां सात लोगों की मौत हो गई, वहीं दो लोग घायल भी हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा शुक्रवार दोपहर को कपराडा-नानापोंधा घाट रोड पर उस वक्त हुआ, जब वैन एक तीखे मोड़ के पास ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। सभी मृतक एक ही परिवार के हैं और शादी में शामिल होने के लिए कार से जा रहे थे।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि, हादसे के बाद वैन में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोगों को गंभीर हालत में पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उनकी भी मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या सात हो गई। अधिकारी ने बताया कि मरने वाले कपराडा तालुका के अंबा जंगल गांव के रहने वाले थे। दुर्घटना में ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है।

कार इतनी स्पीड में थी कि टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा ट्रक के नीचे तक घुस गया। वहीं एक महिला का सिर ट्रक के टायर में फंस गया था। अधिकारी ने बताया कि टक्कर से वैन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के तुरंत बाद बचाव दल मौके पर पहुंच गए और टक्कर के कारणों की जांच शुरू कर दी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

Gujarat News

