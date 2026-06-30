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सूरत में तेज रफ्तार SUV की चपेट में आकर 5 साल की बच्ची की मौत, पहले टक्कर मारी, फिर कुचलकर भागा

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, सूरत, गुजरात
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घटना के तुरंत बाद ड्राइवर मौके से भाग गया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, और अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आरोपी ड्राइवर फिलहाल फरार है,

सूरत में तेज रफ्तार SUV की चपेट में आकर 5 साल की बच्ची की मौत, पहले टक्कर मारी, फिर कुचलकर भागा

गुजरात के सूरत शहर में हुए एक दर्दनाक हादसे में एक तेज रफ्तार SUV की चपेट में आने से 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। हादसा शहर के सचिन इलाके के इक्लेरा में उस वक्त हुआ, जब वह बच्ची सड़क किनारे खेल रही थी। इसी दौरान वहां से एक काले रंग की SUV बेहद तेज रफ्तार में निकली, और बच्ची को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्ची हवा में कई फीट ऊपर उछलने के बाद कई मीटर दूर जा गिरी। हैरानी की बात यह है कि इस दुर्घटना के बाद भी आरोपी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, और कार को भगा ले गया, जिसके चलते सड़क पर जा गिरी बच्ची, एकबार फिर उस वाहन की चपेट में आ गई। इस बार कार का अगला और पिछला पहिया उसके ऊपर से गुजर गया, जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

यह पूरी घटना सड़क पर लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका तीन सेकेंड का एक वीडियो भी सामने आया है। मृतक बच्ची की पहचान आरती बारिया के तौर पर हुई है। घटना के वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि टक्कर की वजह से बच्ची हवा में उछल गई। इसके बाद भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और बच्ची को कुचलने के बाद वह गाड़ी को भगा ले गया।

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हादसे के बाद स्थानीय लोग गंभीर रूप से घायल बच्ची को पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना इक्लेरा गांव में बन रही एक नई हाउसिंग सोसाइटी के पास हुई, जहां बच्ची के माता-पिता दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहे थे, जबकि इस दौरान बच्ची सड़क पर खेल रही थी।

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एक्सीडेंट की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह हादसा 29 जून को दोपहर करीब 12:27 बजे सूरत के इक्लेरा गांव में कमलम् पब्लिक स्कूल के पास हुआ। घटना के बाद ड्राइवर वाहन को रोके बिना मौके से भाग गया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, और अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ड्राइवर फिलहाल फरार है, और जांच अधिकारी CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों की मदद से गाड़ी और आरोपी ड्राइवर का पता लगाते हुए उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं।

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लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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