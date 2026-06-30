सूरत में तेज रफ्तार SUV की चपेट में आकर 5 साल की बच्ची की मौत, पहले टक्कर मारी, फिर कुचलकर भागा
घटना के तुरंत बाद ड्राइवर मौके से भाग गया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, और अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आरोपी ड्राइवर फिलहाल फरार है,
गुजरात के सूरत शहर में हुए एक दर्दनाक हादसे में एक तेज रफ्तार SUV की चपेट में आने से 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। हादसा शहर के सचिन इलाके के इक्लेरा में उस वक्त हुआ, जब वह बच्ची सड़क किनारे खेल रही थी। इसी दौरान वहां से एक काले रंग की SUV बेहद तेज रफ्तार में निकली, और बच्ची को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्ची हवा में कई फीट ऊपर उछलने के बाद कई मीटर दूर जा गिरी। हैरानी की बात यह है कि इस दुर्घटना के बाद भी आरोपी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, और कार को भगा ले गया, जिसके चलते सड़क पर जा गिरी बच्ची, एकबार फिर उस वाहन की चपेट में आ गई। इस बार कार का अगला और पिछला पहिया उसके ऊपर से गुजर गया, जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
यह पूरी घटना सड़क पर लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका तीन सेकेंड का एक वीडियो भी सामने आया है। मृतक बच्ची की पहचान आरती बारिया के तौर पर हुई है। घटना के वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि टक्कर की वजह से बच्ची हवा में उछल गई। इसके बाद भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और बच्ची को कुचलने के बाद वह गाड़ी को भगा ले गया।
हादसे के बाद स्थानीय लोग गंभीर रूप से घायल बच्ची को पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना इक्लेरा गांव में बन रही एक नई हाउसिंग सोसाइटी के पास हुई, जहां बच्ची के माता-पिता दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहे थे, जबकि इस दौरान बच्ची सड़क पर खेल रही थी।
एक्सीडेंट की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह हादसा 29 जून को दोपहर करीब 12:27 बजे सूरत के इक्लेरा गांव में कमलम् पब्लिक स्कूल के पास हुआ। घटना के बाद ड्राइवर वाहन को रोके बिना मौके से भाग गया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, और अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी ड्राइवर फिलहाल फरार है, और जांच अधिकारी CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों की मदद से गाड़ी और आरोपी ड्राइवर का पता लगाते हुए उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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