राजकोट में रिश्तेदार के घर आई 5 वर्षीय बच्ची को आवारा कुत्ते ने मार डाला, 5 महीने में दूसरी घटना
गुजरात के राजकोट के बाहरी इलाके शापर-वेरावल इलाके में सोमवार सुबह आवारा कुत्ते के हमले में एक 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। मृतक बच्ची के पिता एक प्रवासी मजदूर हैं। पिछले पांच महीनों में इस इलाके में बच्चों पर आवारा कुत्तों के जानलेवा हमले का यह दूसरा मामला है।
Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, राजकोटTue, 30 Sep 2025 10:12 AM
