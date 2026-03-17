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मरी गाय की खाल उतार रहे दलितों की पिटाई… 2016 के ऊना केस में 5 दोषी, 35 बरी

Mar 17, 2026 12:22 pm ISTRatan Gupta भाषा, गिर सोमनाथ
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गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के वेरावल स्थित एक विशेष अदालत ने सोमवार को 2016 के ऊना दलित पिटाई मामले में 5 लोगों को दोषी ठहराया और 35 अन्य को बरी कर दिया है। अदालत मंगलवार को सजा सुनाएगी। 

मरी गाय की खाल उतार रहे दलितों की पिटाई… 2016 के ऊना केस में 5 दोषी, 35 बरी

गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के वेरावल स्थित एक विशेष अदालत ने सोमवार को 2016 के ऊना दलित पिटाई मामले में 5 लोगों को दोषी ठहराया और 35 अन्य को बरी कर दिया है। अदालत मंगलवार को सजा सुनाएगी। इस मामले में 4 दलित पुरुषों को उस समय पीटा गया था, जब वे एक मृत गाय की खाल उतार रहे थे। इस मामले को लेकर तब देशभर में विरोध-प्रदर्शन हुए थे।

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सरकारी वकील केतनसिंह वाला ने बताया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश जे.जे. पंड्या ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराया और 35 अन्य को बरी कर दिया, जबकि सुनवाई के दौरान एक पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाने के कारण उसके खिलाफ मामला समाप्त कर दिया गया।

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इन धाराओं के तहत ठहराए गए दोषी

उन्होंने बताया कि पांचों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (चोट पहुंचाना), धारा 324 (खतरनाक हथियारों से जानबूझकर चोट पहुंचाना), धारा 342 (बंधक बनाना) और धारा 504 (जानबूझकर अपमान करना) के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है।

सरकारी वकील ने बताया कि अदालत ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), धारा 397 (डकैती), धारा 365 (अपहरण), धारा 147 (दंगा), धारा 355 (किसी व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से हमला) और धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी नहीं ठहराया।

उन्होंने बताया कि इस मामले में रमेश जाधव, राकेश जोशी, नगजी वानिया, प्रमोदगिरि गोस्वामी और बलवतगिरि गोस्वामी को दोषी ठहराया गया है, जबकि एक नाबालिग के खिलाफ फैसला अभी लंबित है। उन्होंने कहा कि अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान लगभग 260 गवाहों से पूछताछ की।

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गायों की खाल उतार रहे दलितों को पीटा था

यह घटना 11 जुलाई, 2016 को गिर सोमनाथ जिले के ऊना कस्बे के पास मोटा समाधियाला गांव में घटी, जब चार दलित युवक अपने पारंपरिक पेशे के तहत मृत गाय की खाल उतार रहे थे। मामले के मुताबिक, स्वयं को गौरक्षक बताने वाले आरोपियों ने युवकों को बुरी तरह पीटा, जिन्हें बाद में अवैध रूप से हवालात में डाल दिया गया और पुलिसकर्मियों ने भी उनकी पिटाई की।

आरोप है कि चारों दलितों को लगभग 4-5 घंटे तक पीटा गया। पुलिस पर आरोप है कि उसने अपराधियों के साथ मिलीभगत की और उनकी मदद के लिए प्राथमिकी से संबंधित कुछ दस्तावेजों में हेराफेरी की।

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ग्रामीणों ने बचाने की कोशिश की थी, लेकिन…

आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने दलित युवकों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने उन्हें धमकाया। इसके बाद ग्रामीणों ने गांधीनगर और अहमदाबाद स्थित पुलिस नियंत्रण कक्षों को फोन किया। आरोपियों पर घटना के वीडियो क्लिप बनाने और प्रसारित करने के आरोप में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए और 66बी के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


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