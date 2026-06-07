सूरत की फैक्ट्री में कब्र बना सेप्टिक टैंक, जहरीली गैस से 4 मजदूरों की मौत
गुजरात के सूरत में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक में घुसे चार मजदूरों की मौत हो गई।
गुजरात के सूरत में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक गहने बनाने वाली फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस से चार मजदूरों की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि इस घटना की जांच की जा रही है।
क्या बोली पुलिस
इस मामले की जानकारी देते हुए सूरत जोन-1 के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आलोक कुमार ने बताया कि 4 मजदूरों की मौत दम घुटने से होने की आशंका है। हालांकि, चारों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि चारों मजदूरों की मौत की वजह क्या है। डीसीपी ने बताया कि यह घटना अश्विनी कुमार इलाके में सेप्टिक टैंक में हुई है, जहां गहनों को साफ करने वाला कचरा जमा होता था।
इस मामले पर बात करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे वाले सेप्टिक टैंक की सफाई हर दो महीने पर की जाती है। उन्होंने बताया कि आज सुबह चार लोग टैंक के अंदर गए थे। इस दौरान टैंक में जहरीली गैस बन गई और चारों की दम घुटने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कि वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है और ये किसकी लापरवाही से हुआ है। पुलिस ने बताया कि इस घटना में शुरुआती जांच से पता चल रहा है कि यहां सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया था। उन्होंने कहा हम मामले की जांच कर रहे हैं।
सुपरवाइजर ने किया था फायर विभाग को फोन
इस घटना की जानकारी देेते हुए डीसीपी ने बताया कि टैंक में उतरने से पहले सुपरवाइजर ने फायर डिपार्टमेंट को फोन किया था। इस दौरान जब वो नीचे गए तो उनके पास कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं थे। अधिकारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत ही फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू कर दिया। टीम ने चारों मजदूरों को टैंक से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया।
जिम्मेदार लोगों पर होगा ऐक्शन
डीसीपी ने कहा कि अभी हम इस हादसे में मौत की वजह दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करेंगे और पता करेंगे कि टैंक में उतरने से पहले किन-किन सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था और कहां लापरवाही की गई थी। पुलिस ने कहा कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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