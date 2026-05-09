34 साल बाद कानून के शिकंजे में, महिला की हत्या मामले में 2 भाई गिरफ्तार; खुदाई में जबड़ा और दांत मिले
आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आज नहीं तो कल ये आरोपियों तक पहुंच ही जाते हैं। ऐसा ही एक मामला गुजरात में सामने आया है। पुलिस ने 34 साल बाद हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला 1992 में हुई एक महिला की हत्या से जुड़ा है।
आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आज नहीं तो कल ये आरोपियों तक पहुंच ही जाते हैं। ऐसा ही एक मामला गुजरात में सामने आया है। पुलिस ने 34 साल बाद हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
1992 में हुई थी महिला की हत्या
एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि एक महिला की कथित तौर पर हत्या किए जाने और उसे दफनाए जाने के 34 साल बाद गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद के एक घर से कंकाल के अवशेष निकाले जाने के बाद दो भाइयों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि क्राइम ब्रांच ने 1992 के एक हत्या के मामले में आरोपी शमशुद्दीन खेड़ावाला (61) और उसके भाई इकबाल (63) को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी तब हुई जब निकाले गए कंकाल की हड्डियों का डीएनए, मृतक फरजाना दोशु राधनपुरी के भाई-बहनों के डीएनए से मेल खा गया।
बरामदे में बने गड्ढे में दफना दिया था
अधिकारी ने बताया कि पीड़िता शमशुद्दीन की पत्नी थी। शमशुद्दीन ने कथित तौर पर अपने भाई और दो अन्य लोगों की मदद से उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्होंने शव को वटवा इलाके के कुतुब नगर में स्थित एक घर के बरामदे में बने गड्ढे में दफना दिया था। एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 29 अप्रैल को उस जगह पर खुदाई की और एक जबड़ा और कुछ दांत बरामद किए। बाद में बीजे मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग ने मृतका की पहचान सुनिश्चित करने के लिए इनका विश्लेषण किया।
35 साल से लापता थी
स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने पीड़ित के परिवार का पता ढोलका तालुका में लगाया। वहां उसके भाई लियाकत अली ने बताया कि वह 35 साल से लापता थी। एक अधिकारी ने बताया कि पहचान की पुष्टि करने के लिए कंकाल के अवशेषों से प्राप्त डीएनए का मिलान फरजाना की बहन महबूबा के रक्त के नमूनों से किया, जो सही निकला।
दो आरोपी की हो चुकी मौत
उन्होंने बताया कि परिवार ने पुलिस को जानकारी दी कि फरजाना 35 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी और बाद में उसने शमसुद्दीन से शादी कर ली थी। जानकारी के आधार पर पुलिस ने खेड़ावाला भाइयों और अब्दुल जवारावाला तथा शालियाबीबी पठान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अब्दुल जवारावाला तथा शालियाबीबी पठान अब इस दुनिया में नहीं हैं।
हत्या का मामला दर्ज
एफआईआर के अनुसार, शमशुद्दीन ने अपने भाई इकबाल, अपने दोस्त अब्दुल जवारावाला और शालियाबीबी पठान के साथ मिलकर कथित तौर पर फरजाना की हत्या कर दी और उसके शव को बरामदे में एक गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया और फिर उसे बंद कर दिया।
पुलिस ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना) और 120(B) (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी अजीत राजियन ने बताया कि दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
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