32 सेकंड, 2 फ्यूल स्विच और 260 जिंदगियां, अहमदाबाद प्लेन क्रैश के दिन क्या हुआ था; जानें
अहमदाबाद प्लेन क्रैश को आज एक साल बीत चुके हैं। एक साल पहले हुए हादसे में करीब 260 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि 240 से ज्यादा लोगों को ले जा रहा प्लेन कैसे क्रैश हो गया।
पिछले साल 12 जून के दिन भारतीय इतिहास के सबसे बड़े विमान हादसों में से एक अहमादबाद प्लेन क्रैश हुआ। इस हादसे में 260 लोगों की जान चली गई। जब हजारों लीटर फ्यूल से धधक रही आग ठंडी भी नहीं हुई थी, तभी एक सवाल हवा में तैरने लगा कि आखिर इतनी जिंदगियों को ले जा रही फ्लाइट कैसे क्रैश हो गई? इस सवाल का सही जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। आइए जानते हैं उस दिन क्या-क्या हुआ था।
उस दिन क्या हुआ था?
12 जून के दिन एयर इंडिया 171 ड्रीमलाइनर उड़ाने के लिए दोनों पायलट सुमीत सभरवाल और कुंदर तैयार थे। जब सभी यात्री प्लेन पर लंदन जाने के लिए बैठ गए। प्लेन ने टेक ऑफ किया और करीब 32 सेकंड तक हवा में रहा, लेकिन कुछ सेकंड में ही क्रैश हो गया। इस हादसे में 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन चमत्कारिक रूप से एक एक शख्स बच गया। इस हादसे में ना सिर्फ प्लेन में बैठे लोगों की मौत हो गई, बल्कि जहां यह प्लेन गिरा, उस हॉस्टल में खाना खा रहे कई मेडिकल छात्रों की भी मौत हो गई। इस हादसे को लेकर जब जांच शुरू की गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आइए जानते हैं पूरा मामला।
फ्यूल स्विच कैसे बंद हुआ
इस घटना के बाद जब जांच शुरू की गई तो कॉकपिट की रिकॉर्डिंग सामने आई। कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से बात सामने आई कि सह-पायलट कुंदर ने मुख्य पायलट सुमीत सभरवाल से पूछा था कि उन्होंने फ्यूल स्विच क्यों बंद कर दिया। हालांकि, सुमीत ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने नहीं किया। ऐसे में जांच में सामने आया कि प्लेन के दोनों इंजन की ताकत खत्म हो गई थी, क्योंकि दोनों इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो गया था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि उस फ्यूल को किसी ने बंद किया या अपने आप बंद हुआ। इस मामले पर सुमीत के पिता ने आपत्ति भी जताई थी। उन्होंने कहा था कि उनके बेटे को बदनाम किया जा रहा है।
हजारों घंटे का था उड़ान अनुभव
इस हादसे के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। इस दौरान पायलटों पर भी सवाल खड़े हुए। लेकिन जब बताया गया कि इस प्लेन के मुख्य पायलट सुमीत सभरवाल के पास एक बड़ा फ्लाइंग अनुभव था। बताया गया कि सुमीत के पास कुल 15,600 घंटों का फ्लाइंग अनुभव था, जबकि इस प्लेन के को-पायलट कुंदर के पास भी 3400 घंटों का फ्लाइंग अनुभव था। ऐसे में सवाल फिर से उठता है कि इस प्लेन हादसे की असल वजह क्या थी। अभी तक जांच चल रही है, लेकिन किसी तरह की ठोस वजह नहीं बताई गई है। इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी परिवार आज तक अपनों की मौत की असली वजह जानने का इंतजार कर रहे हैं।
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