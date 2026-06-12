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32 सेकंड, 2 फ्यूल स्विच और 260 जिंदगियां, अहमदाबाद प्लेन क्रैश के दिन क्या हुआ था; जानें

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
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अहमदाबाद प्लेन क्रैश को आज एक साल बीत चुके हैं। एक साल पहले हुए हादसे में करीब 260 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि 240 से ज्यादा लोगों को ले जा रहा प्लेन कैसे क्रैश हो गया।

32 सेकंड, 2 फ्यूल स्विच और 260 जिंदगियां, अहमदाबाद प्लेन क्रैश के दिन क्या हुआ था; जानें

पिछले साल 12 जून के दिन भारतीय इतिहास के सबसे बड़े विमान हादसों में से एक अहमादबाद प्लेन क्रैश हुआ। इस हादसे में 260 लोगों की जान चली गई। जब हजारों लीटर फ्यूल से धधक रही आग ठंडी भी नहीं हुई थी, तभी एक सवाल हवा में तैरने लगा कि आखिर इतनी जिंदगियों को ले जा रही फ्लाइट कैसे क्रैश हो गई? इस सवाल का सही जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। आइए जानते हैं उस दिन क्या-क्या हुआ था।

उस दिन क्या हुआ था?

12 जून के दिन एयर इंडिया 171 ड्रीमलाइनर उड़ाने के लिए दोनों पायलट सुमीत सभरवाल और कुंदर तैयार थे। जब सभी यात्री प्लेन पर लंदन जाने के लिए बैठ गए। प्लेन ने टेक ऑफ किया और करीब 32 सेकंड तक हवा में रहा, लेकिन कुछ सेकंड में ही क्रैश हो गया। इस हादसे में 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन चमत्कारिक रूप से एक एक शख्स बच गया। इस हादसे में ना सिर्फ प्लेन में बैठे लोगों की मौत हो गई, बल्कि जहां यह प्लेन गिरा, उस हॉस्टल में खाना खा रहे कई मेडिकल छात्रों की भी मौत हो गई। इस हादसे को लेकर जब जांच शुरू की गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आइए जानते हैं पूरा मामला।

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फ्यूल स्विच कैसे बंद हुआ

इस घटना के बाद जब जांच शुरू की गई तो कॉकपिट की रिकॉर्डिंग सामने आई। कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से बात सामने आई कि सह-पायलट कुंदर ने मुख्य पायलट सुमीत सभरवाल से पूछा था कि उन्होंने फ्यूल स्विच क्यों बंद कर दिया। हालांकि, सुमीत ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने नहीं किया। ऐसे में जांच में सामने आया कि प्लेन के दोनों इंजन की ताकत खत्म हो गई थी, क्योंकि दोनों इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो गया था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि उस फ्यूल को किसी ने बंद किया या अपने आप बंद हुआ। इस मामले पर सुमीत के पिता ने आपत्ति भी जताई थी। उन्होंने कहा था कि उनके बेटे को बदनाम किया जा रहा है।

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हजारों घंटे का था उड़ान अनुभव

इस हादसे के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। इस दौरान पायलटों पर भी सवाल खड़े हुए। लेकिन जब बताया गया कि इस प्लेन के मुख्य पायलट सुमीत सभरवाल के पास एक बड़ा फ्लाइंग अनुभव था। बताया गया कि सुमीत के पास कुल 15,600 घंटों का फ्लाइंग अनुभव था, जबकि इस प्लेन के को-पायलट कुंदर के पास भी 3400 घंटों का फ्लाइंग अनुभव था। ऐसे में सवाल फिर से उठता है कि इस प्लेन हादसे की असल वजह क्या थी। अभी तक जांच चल रही है, लेकिन किसी तरह की ठोस वजह नहीं बताई गई है। इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी परिवार आज तक अपनों की मौत की असली वजह जानने का इंतजार कर रहे हैं।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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