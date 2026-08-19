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गुजरात में ताश खेलते समय लोगों को सताया पुलिस छापे का डर, भागते समय तीन लोगों की मौत

By Sourabh Jain
हिन्दुस्तान टाइम्स, भावनगर, गुजरात
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पुलिस अधिकारी ने कहा कि जिस भी व्यक्ति का ताश खेल रहे इन लोगों से सामना हुआ था, उसने उन्हें भागने से रोकने के लिए अपशब्द कहे थे, जबकि पुलिस की रेड में ऐसा नहीं होता।

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गुजरात में ताश खेलते समय लोगों को लगा पुलिस आ गई, भागते समय तीन लोगों की हो गई मौत (AP Photo/Brittany Bendabout)

गुजरात के भावनगर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां गलतफहमी की वजह से तीन लोगों की जान चली गई, वहीं एक शख्स मरते-मरते बचा। दरअसल ये सभी लोग देर रात एक खेत में ताश खेल रहे थे, तभी उन्होंने अपनी ओर एक वाहन आते हुए देखा, जिसे देखकर उन्हें लगा कि वहां पुलिस का छापा पड़ गया है। जिसके बाद वे आनन-फानन में डरकर भागने लगे, और इसी दौरान चार लोग खुले कुएं में गिर गए, जिनमें से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कुएं में गिरने वाला चौथा व्यक्ति बच गया।

पुलिस ने बताया कि यह घटना घोघा तालुका के उखरला गांव में हुई और मृतकों की पहचान राहुल पोपटभाई चौहान (35), नीलेश डाभी (37) और अजीतसिंह (45) के तौर पर हुई है। घटना की जानकारी देते हुए भावनगर के पुलिस अधीक्षक (SP) नितेश पांडे ने बताया कि गांव के एक खेत में करीब 11 लोग ताश खेलने के लिए जमा हुए थे, तभी एक अनजान गाड़ी वहां पहुंची। जिसे पुलिस की रेड समझकर ताश खेल रहे सभी लोग अंधेरे में भागने लगे और उनमें से कुछ खेत में बने एक खुले कुएं में गिर गए।

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ग्रामीणों को लगा पुलिस का छापा पड़ा, पुलिस का इनकार

पांडे ने आगे कहा, 'खेत में ताश खेलने के लिए मौजूद लोगों को लगा कि वहां पुलिस का छापा पड़ गया है और इसके बाद वे पुलिस से डरकर भागने लगे। इसी दौरान खेत में बने एक कुएं में जा गिरे, जो कि अंधेरे में उन्हें दिखाई नहीं दिया। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है।' पुलिस अधीक्षक ने इस बात को जोर देते हुए कहा कि पुलिस ने गांव में किसी तरह की कोई रेड नहीं की थी।

मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप

पुलिस ने बताया कि उसे इस घटना का पता मंगलवार सुबह उस वक्त चला जब कंट्रोल रूम के जरिए उसे एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस ने शव बरामद किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद ग्रामीणों की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया और कुएं से तीन शव और निकाले गए। वैसे पुलिस भले ही किसी तरह की छापे मारी से इनकार कर रहे हों, लेकिन अस्पताल में मृतकों के परिजनों ने बताया कि ये चारों मौतें पुलिस की रेड के कारण हुईं।

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मौके पर था कौन, पुलिस कर रही पता लगाने की कोशिश

हालांकि पांडे ने एकबार फिर कहा कि ऐसी किसी पुलिस रेड का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा, 'अब तक जुए का कोई मामला या रिकॉर्ड में कोई केस दर्ज नहीं है। कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया है और न ही पुलिस की किसी रेड का कोई जिक्र है।' उन्होंने कहा कि कल रात मौके पर कौन आया था, इसका पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

अधिकारी ने पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया

पुलिस अधिकारी ने कहा कि जिस भी व्यक्ति का ताश खेल रहे इन लोगों से सामना हुआ था, उसने उन्हें न भागने देने के लिए अपशब्द कहे थे, जबकि पुलिस की रेड में ऐसा नहीं होता। पांडे ने कहा, 'अगर सच में पुलिस होती, तो ऐसी चेतावनी नहीं दी जाती।' साथ ही उन्होंने बताया कि यह जानकारी वहां मौजूद लोगों के बयानों पर आधारित है। बता दें कि गुजरात के गांवों में श्रावण महीने के दौरान और जन्माष्टमी के त्योहार से पहले ताश खेलना एक बेहद आम बात है।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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