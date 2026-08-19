गुजरात में ताश खेलते समय लोगों को सताया पुलिस छापे का डर, भागते समय तीन लोगों की मौत
पुलिस अधिकारी ने कहा कि जिस भी व्यक्ति का ताश खेल रहे इन लोगों से सामना हुआ था, उसने उन्हें भागने से रोकने के लिए अपशब्द कहे थे, जबकि पुलिस की रेड में ऐसा नहीं होता।
गुजरात के भावनगर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां गलतफहमी की वजह से तीन लोगों की जान चली गई, वहीं एक शख्स मरते-मरते बचा। दरअसल ये सभी लोग देर रात एक खेत में ताश खेल रहे थे, तभी उन्होंने अपनी ओर एक वाहन आते हुए देखा, जिसे देखकर उन्हें लगा कि वहां पुलिस का छापा पड़ गया है। जिसके बाद वे आनन-फानन में डरकर भागने लगे, और इसी दौरान चार लोग खुले कुएं में गिर गए, जिनमें से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कुएं में गिरने वाला चौथा व्यक्ति बच गया।
पुलिस ने बताया कि यह घटना घोघा तालुका के उखरला गांव में हुई और मृतकों की पहचान राहुल पोपटभाई चौहान (35), नीलेश डाभी (37) और अजीतसिंह (45) के तौर पर हुई है। घटना की जानकारी देते हुए भावनगर के पुलिस अधीक्षक (SP) नितेश पांडे ने बताया कि गांव के एक खेत में करीब 11 लोग ताश खेलने के लिए जमा हुए थे, तभी एक अनजान गाड़ी वहां पहुंची। जिसे पुलिस की रेड समझकर ताश खेल रहे सभी लोग अंधेरे में भागने लगे और उनमें से कुछ खेत में बने एक खुले कुएं में गिर गए।
ग्रामीणों को लगा पुलिस का छापा पड़ा, पुलिस का इनकार
पांडे ने आगे कहा, 'खेत में ताश खेलने के लिए मौजूद लोगों को लगा कि वहां पुलिस का छापा पड़ गया है और इसके बाद वे पुलिस से डरकर भागने लगे। इसी दौरान खेत में बने एक कुएं में जा गिरे, जो कि अंधेरे में उन्हें दिखाई नहीं दिया। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है।' पुलिस अधीक्षक ने इस बात को जोर देते हुए कहा कि पुलिस ने गांव में किसी तरह की कोई रेड नहीं की थी।
मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप
पुलिस ने बताया कि उसे इस घटना का पता मंगलवार सुबह उस वक्त चला जब कंट्रोल रूम के जरिए उसे एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस ने शव बरामद किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद ग्रामीणों की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया और कुएं से तीन शव और निकाले गए। वैसे पुलिस भले ही किसी तरह की छापे मारी से इनकार कर रहे हों, लेकिन अस्पताल में मृतकों के परिजनों ने बताया कि ये चारों मौतें पुलिस की रेड के कारण हुईं।
मौके पर था कौन, पुलिस कर रही पता लगाने की कोशिश
हालांकि पांडे ने एकबार फिर कहा कि ऐसी किसी पुलिस रेड का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा, 'अब तक जुए का कोई मामला या रिकॉर्ड में कोई केस दर्ज नहीं है। कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया है और न ही पुलिस की किसी रेड का कोई जिक्र है।' उन्होंने कहा कि कल रात मौके पर कौन आया था, इसका पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।
अधिकारी ने पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया
पुलिस अधिकारी ने कहा कि जिस भी व्यक्ति का ताश खेल रहे इन लोगों से सामना हुआ था, उसने उन्हें न भागने देने के लिए अपशब्द कहे थे, जबकि पुलिस की रेड में ऐसा नहीं होता। पांडे ने कहा, 'अगर सच में पुलिस होती, तो ऐसी चेतावनी नहीं दी जाती।' साथ ही उन्होंने बताया कि यह जानकारी वहां मौजूद लोगों के बयानों पर आधारित है। बता दें कि गुजरात के गांवों में श्रावण महीने के दौरान और जन्माष्टमी के त्योहार से पहले ताश खेलना एक बेहद आम बात है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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