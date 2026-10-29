गोहत्या केस में तीन दोषियों को उम्रकैद और 3-3 लाख का जुर्माना; फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने किया मनुस्मृति का उल्लेख
फैसले में जज ने प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख करते हुए बताया कि शास्त्रों में दिव्य गाय 'कामधेनु' की उत्पत्ति का वर्णन है। साथ ही, इस बात पर जोर दिया गया कि सभी जीवों की रक्षा करना और सही कानूनों का पालन करना ही एक न्यायपूर्ण समाज की नींव है।
गुजरात में गांधीनगर की एक अदालत ने गोहत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही तीनों पर 3-3 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया है। कलोल सत्र न्यायालय ने यह ऐतिहासिक फैसला सोमवार को सुनाया, इस दौरान प्राचीन ग्रंथ 'मनुस्मृति' के श्लोकों का उल्लेख भी किया। इन श्लोकों में गाय को ब्रह्मांड की माता और वैश्विक कल्याण का आधार बताया गया है। दोषियों की पहचान वसीम शहाबुद्दीन बाबू कुरैशी, मोहम्मद रफीक मोहम्मद हनीफ अलीभाई कुरैशी और अशफाक उर्फ सलमान अल्ला रखा अब्दुल बेहलिम के रूप में हुई, जिन्हें 'गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम' के तहत दोषी पाया।
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार यह मामला अगस्त 2024 में उस वक्त सामने आया था, जब गांधीनगर जिले के जामला गांव में कलोल पुलिस ने छापेमारी करते हुए 277 किलोग्राम गोमांस (बीफ) के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। स्थानीय पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर धनकनिवास इलाके में एक रिहायशी जगह पर छापा मारते हुए यह कार्रवाई की थी।
इस दौरान पुलिस ने मौके पर अवैध रूप से पशु वध करते हुए कई संदिग्धों को पकड़ा था और साथ ही वहां से कई धारदार हथियार, वजन तौलने वाली मशीनें और कई वाहन भी बरामद किए थे। इसके अलावा पुलिस को वहां पर वध करने के लिए बांधकर रखे गए कई जीवित पशु भी मिले थे, जिन्हें बचाते हुए पुलिस ने उन्हें सुरक्षित रूप से एक स्थानीय गौशाला में भेज दिया था।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सत्र न्यायाधीश बी.आर. राजपूत ने अपने फैसले की शुरुआत वैदिक श्लोकों और मनुस्मृति का उल्लेख करते हुए की। इस दौरान अदालत ने कहा कि शास्त्रों में गाय को ब्रह्मांड की माता और वैश्विक कल्याण का स्रोत बताया गया है। साथ ही अदालत ने कहा कि पशुओं की रक्षा करना कर्तव्य, करुणा और सत्य के पालन से गहराई से जुड़ा हुआ है।
फैसले में प्राचीन शास्त्रों का उल्लेख करते हुए बताया गया कि उनमें दिव्य गाय 'कामधेनु' की उत्पत्ति का वर्णन है। साथ ही, इस बात पर जोर दिया गया कि सभी जीवों की रक्षा करना और सही कानूनों का पालन करना ही एक न्यायपूर्ण समाज की नींव है। कोर्ट ने कहा, मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत और चश्मदीदों के बयान पेश किए, जो लगाए गए आरोपों की पुष्टि करते थे।
मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि आरोपियों ने स्थापित कानूनों की अनदेखी करके और क्रूरतापूर्वक गोहत्या करते हुए एक बेहद जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराधों को रोकने और सांस्कृतिक व सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई जरूरी है।
अदालत का फैसला आने के बाद गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि यह फैसला एक स्पष्ट संदेश देता है कि गुजरात में गोहत्या करने वालों को कानून कभी नहीं बख्शेगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा, ‘गौमाता की रक्षा करना गुजरात का अटूट संकल्प है। सटीक जांच करने और मजबूत सबूत पेश करने के लिए गांधीनगर पुलिस और सरकारी पक्ष को बधाई।’
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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