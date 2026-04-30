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अधिक मुआवजा मांगने पर बढ़ा विवाद, AAP विधायक ने मार दिया थप्पड़; 3 FIR

Apr 30, 2026 09:37 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
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गुजरात के भरूच जिले के झगड़िया जीआईडीसी थाने में आम आदमी पार्टी (AAP) के डेडियापाड़ा विधायक चैतार वसावा पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में कुछ अन्य लोगों के खिलाफ बुधवार को 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

अधिक मुआवजा मांगने पर बढ़ा विवाद, AAP विधायक ने मार दिया थप्पड़; 3 FIR

गुजरात के भरूच जिले के झगड़िया जीआईडीसी थाने में आम आदमी पार्टी (आम आदमी पार्टी) के डेडियापाड़ा विधायक चैतार वसावा पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में कुछ अन्य लोगों के खिलाफ बुधवार को तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं। मामला 23 अप्रैल को केमिकल कंपनी में लगी आग के बाद हुए विवाद से जुड़ा है। इस मामले में संवेदनशील मामला बताते हुए पुलिस ने ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया है।

पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की है, लेकिन इसे संवेदनशील मामला बताते हुए ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। झगड़िया जीआईडीसी के पुलिस इंस्पेक्टर से संपर्क नहीं हो सका, जबकि डिप्टी एसपी कुशल ओझा ने कहा कि मामला विधायक से जुड़ा होने के कारण फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती है। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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अधिक मुआवजे की थी मांग

गौरतलब है कि 23 अप्रैल को झगड़िया औद्योगिक क्षेत्र स्थित मेट्रोपॉलिटन एक्सिमकेम यूनिट में आग लगने से दो मजदूरों की मौत हो गई थी, जिनमें राकेश वसावा शामिल थे, जबकि 16 अन्य घायल हुए थे। घटना के अगले दिन मृतक के परिजन रोशन वसावा मुआवजे की मांग को लेकर फैक्ट्री पहुंचे थे। इसी दौरान विधायक चैतार वसावा भी समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और पीड़ित परिवार के लिए अधिक मुआवजे की मांग करने लगे। इसके बाद विवाद बढ़ गया और विधायक ने थप्पड़ जड़ दिया। इस मामले का वीडियो भी सामने आया है।

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थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल

इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि कहासुनी के बीच विधायक ने रोशन वसावा को थप्पड़ मार दिया। इसके जवाब में रोशन ने भी उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग किया।फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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