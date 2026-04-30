अधिक मुआवजा मांगने पर बढ़ा विवाद, AAP विधायक ने मार दिया थप्पड़; 3 FIR
गुजरात के भरूच जिले के झगड़िया जीआईडीसी थाने में आम आदमी पार्टी (AAP) के डेडियापाड़ा विधायक चैतार वसावा पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में कुछ अन्य लोगों के खिलाफ बुधवार को 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
गुजरात के भरूच जिले के झगड़िया जीआईडीसी थाने में आम आदमी पार्टी (आम आदमी पार्टी) के डेडियापाड़ा विधायक चैतार वसावा पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में कुछ अन्य लोगों के खिलाफ बुधवार को तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं। मामला 23 अप्रैल को केमिकल कंपनी में लगी आग के बाद हुए विवाद से जुड़ा है। इस मामले में संवेदनशील मामला बताते हुए पुलिस ने ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया है।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की है, लेकिन इसे संवेदनशील मामला बताते हुए ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। झगड़िया जीआईडीसी के पुलिस इंस्पेक्टर से संपर्क नहीं हो सका, जबकि डिप्टी एसपी कुशल ओझा ने कहा कि मामला विधायक से जुड़ा होने के कारण फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती है। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
अधिक मुआवजे की थी मांग
गौरतलब है कि 23 अप्रैल को झगड़िया औद्योगिक क्षेत्र स्थित मेट्रोपॉलिटन एक्सिमकेम यूनिट में आग लगने से दो मजदूरों की मौत हो गई थी, जिनमें राकेश वसावा शामिल थे, जबकि 16 अन्य घायल हुए थे। घटना के अगले दिन मृतक के परिजन रोशन वसावा मुआवजे की मांग को लेकर फैक्ट्री पहुंचे थे। इसी दौरान विधायक चैतार वसावा भी समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और पीड़ित परिवार के लिए अधिक मुआवजे की मांग करने लगे। इसके बाद विवाद बढ़ गया और विधायक ने थप्पड़ जड़ दिया। इस मामले का वीडियो भी सामने आया है।
थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल
इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि कहासुनी के बीच विधायक ने रोशन वसावा को थप्पड़ मार दिया। इसके जवाब में रोशन ने भी उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग किया।फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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