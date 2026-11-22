जूनागढ़ में 3 कार सवार जिंदा जल गए, पत्थर से टकराई थी कार
जूनागढ़ में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां कार में हादसे के बाद आग लग गई। इस आग में 3 लोग जिंदा जल गए।
गुजरात के जूनागढ़ में दर्दनाक हादसा सामने आई है। यहां एक बड़े पत्थर से टकराने के बा कार में आग लग गई और आग लग गई। इस घटना में कार में सवार तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा केशोड-बालागाम रोड पर हुआ। दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी लोग जूनागढ़ से माधवपुर की तरफ जा रहे थे, तभी हादसा हो गया और तीन लोगों की मौत हो गई।
इस घटना की जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ड्राइवर कार बहुत तेजी से चला रहा था। इस दौरान उसने कार पर अपना नियंत्रण खो दिया और कार एक बड़े पत्थर से टकरा गई। पत्थर से टकराने के बाद कार में आग लग गई। कार में आग लगने के बाद अंदर बैठे 3 लोग जिंदा जल गए।
3 जिंदा जले, लेकिन एक की बच गई जान
घटना की जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर एमडी चौधरी ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले तीनों दोस्तों की पहचान हो गई है। इस हादसे में कार में सवाल एक युवती जिंदा बच गई है, जिसका इलाज केशोड के सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। मृतकों की पहचान जलक मशरू, दानिश देवरानिया, नंदिनी पोपट के रूप में हुई है। हादसे में बची युवती की पहचान कृष्णा के रूप में हुई है।
गुजरात हादसे पर पीएम मोदी ने भी जताया दुख
मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि गुजरात के कच्छ में हुए हादसे में लोगों की जान जाने से दुखी हूं। अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे।
पीएम मोदी ने राजस्थान हादसों पर भी जताया दुख
राजस्थान में हुए हादसे पर मोदी ने कहा कि कोटा में हुई दुखद दुर्घटना में लोगों की मौत की खबर से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में भी जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो लाख रुपये और प्रत्येक घायल को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। रविवार तड़के कोटा-उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शंभूपुरा के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से तेज रफ्तार क्रूजर वाहन टकरा गया। इस हादसे में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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