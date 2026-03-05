Hindustan Hindi News
स्कूल, मेट्रो, अदालत को बम से उड़ाने की धमकी, 50 से ज्यादा ईमेल भेजने वाला गिरफ्तार, ये वजह सामने आई

Mar 05, 2026 03:38 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
देशभर में फैले फर्जी बम धमकी ईमेल मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। गुजरात क्राइम ब्रांच और अहमदाबाद साइबर क्राइम यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल से 28 वर्षीय आरोपी सौरव बिस्वास को गिरफ्तार किया है।

देशभर में फैले फर्जी बम धमकी ईमेल मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। गुजरात क्राइम ब्रांच और अहमदाबाद साइबर क्राइम यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल से 28 वर्षीय आरोपी सौरव बिस्वास को गिरफ्तार किया है। उस पर देश के कई शहरों में स्कूलों, मेट्रो स्टेशनों, अदालतों और वित्तीय संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल भेजने का आरोप है।

50 से ज्यादा धमकी भरे ईमेल भेजे

इंडिया टुडे की रिपोर्ट में जांच अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि आरोपी ने पिछले पांच दिनों के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में 50 से अधिक धमकी भरे ईमेल भेजे थे। इन ईमेल का निशाना मुंबई, दिल्ली, गुजरात समेत कई राज्यों के महत्वपूर्ण संस्थान थे। इनमें स्कूल, मेट्रो स्टेशन और मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज भी शामिल था। इन धमकियों के बाद कई शहरों में सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया था और कई जगहों पर एहतियातन जांच और तलाशी अभियान चलाया गया।

मुंबई मेट्रो में बम है…

मुंबई में 27 फरवरी की सुबह करीब 8:46 बजे कई स्कूलों और मेट्रो स्टेशनों को इंटरनेट के जरिए धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे, जिसमें दो दिन के भीतर बम धमाके की चेतावनी दी गई थी। इस ईमेल के सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और कई स्थानों पर तत्काल जांच और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।

अहमदाबाद में भी भेजा धमकी भरा मेल

इस मामले में मुंबई में केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद साइबर विशेषज्ञों ने ईमेल के डिजिटल ट्रेल की जांच शुरू की। तकनीकी जांच के दौरान ईमेल का स्रोत पश्चिम बंगाल के न्यू बैरकपुर इलाके तक पहुंचा। इसके बाद पुलिस टीमों को आरोपी की तलाश में वहां भेजा गया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी ने 16 फरवरी को अहमदाबाद में भी इसी तरह का धमकी भरा ईमेल भेजा था। उस मामले में अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस पहले ही केस दर्ज कर चुकी थी।

दहशत फैलाने के लिए भेजता था मेल

तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 1 मार्च को आरोपी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उसे अपनी जांच के सिलसिले में कस्टडी में लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि धमकी भरे ईमेल भेजने के पीछे उसका मकसद क्या था, उसने किस तकनीक का इस्तेमाल किया और क्या इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति या बड़ा नेटवर्क भी शामिल है।

प्रारंभिक पूछताछ में संकेत मिले हैं कि आरोपी ने इन ईमेल के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस अन्य संभावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है।

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

