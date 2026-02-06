Hindustan Hindi News
कच्छ में गरजा बुलडोजर, आइकॉनिक रोड प्रोजेक्ट के लिए तोड़े गए 245 अवैध ढांचे

दरअसल ये अभियान आइकॉनिक रोड प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। ऐसे में सड़क के प्रोजेक्ट के दायरे में जो भी अवैध ढांचे आ रहे हैं, उन्हें सफाई अभियान चलाकर हटाया जा रहा है।

Feb 06, 2026 10:03 pm IST Ratan Gupta एएनआई, कच्छ
गुजरात के कच्छ में अवैध ढांचों पर बुलडोजर एक्शन किया गया। ये अभियान गांधीधाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा चलाया गया है। दरअसल ये अभियान आइकॉनिक रोड प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। ऐसे में सड़क के प्रोजेक्ट के दायरे में जो भी अवैध ढांचे आ रहे हैं, उन्हें सफाई अभियान चलाकर हटाया जा रहा है। एएनआई के मुताबिक, 245 अवैध ढांचों को हटाया गया है।

डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर मेहुल देसाई ने बताया- गांधीधाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑर्गनाइजेशन में, हम 'गौरव पथ' रोड बनाने में शामिल थे। रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान, हमने फेज 1 में केबिन ओनर्स को 245 नोटिस जारी किए थे। ऐसे ही जगहों पर बुलडोजर एक्शन किया गया है।

अधिकारी ने आगे बताया- हमारा प्लान है कि शाम तक लगभग 245 केबिन खाली कर दिए जाएं। केबिन होल्डर्स भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, और हम उनके शुक्रगुजार हैं। इसी तरह, हम रोड कंस्ट्रक्शन, रोड की चौड़ाई के लिए जरूरी जगह खाली कर देंगे।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

