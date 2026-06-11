पहले कुछ सेकेंड सोचता रहा, फिर 13वीं मंजिल से लगा दी छलांग; गुजरात में युवक के सुसाइड ने लोगों को कर दिया दुखी
गुजरात के वलसाड में 22 साल के युवक ने 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वह डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था और पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि उसके परिवार पर काफी कर्ज है, जिसे वह चुका नहीं पा रहा था।
गुजरात के वलसाड शहर से एक बहुत दुखद मामला सामने आया है, यहां पर एक गिग वर्कर ने न्यू गुजरात हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी इलाके में स्थित दमन गंगा बिल्डिंग की 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 22 वर्षीय मानव राजूभाई पटेल के रूप में हुई है, जो कि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था और अपने परिवार को चला रहा था। पिता की मौत के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। हालांकि पुलिस को उसके पास से किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि मानव भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और उस पर उधारी का काफी ज्यादा बोझ था। ऐसे में बढ़ते कर्ज से परेशान होकर उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया।
यह घटना रविवार को हुई, जिसका वीडियो बुधवार को सामने आया। घटना के तुरंत बाद इलाके के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद वलसाड सिटी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया है कि मानव के परिवार में उसकी मां और बहन हैं और पिता की मौत के बाद वह अपने घर में इकलौता पुरुष सदस्य बचा था। उसकी विधवा मां सब्जियां बेचने का काम करती है, जबकि उसकी बहन भी छोटी-मोटी नौकरी करती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मानव के पिता की मौत करीब 18 महीने पहले हो गई थी और पिता की मौत के बाद मानव ही दिन-रात मेहनत करते हुए अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। इस दौरान कुछ वक्त वह पिज्जा डिलीवरी करता था, इसके अलावा वह अपने चाचा के बर्फ के कारोबार में भी हाथ बंटाता था, ताकि अतिरिक्त कमाई से अपनी मां संगीताबेन और 15 साल की बहन यशस्वी की मदद कर सके। मानव वलसाड के सुघड़ फालिया इलाके में अपनी मां और बहन के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि इकलौते बेटे का शव देखकर उसकी मां बेहोश हो गई, जबकि बहन का भी रो-रोकर बुरा हाल है।
पुलिस ने बताया कि घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें युवक के कुछ आखिरी पल दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान करीब 1:14 बजे बिल्डिंग से कूदने से पहले वह युवक इमारत की 13वीं मंजिल पर स्थित उस कोने पर खड़ा और कश्मकश में सोचना हुआ नजर आ रहा है, जहां से फिर उसने छलांग लगा दी। पुलिस का कहना है कि घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए परिवार के सदस्यों और उसके जानने वालों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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