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पहले कुछ सेकेंड सोचता रहा, फिर 13वीं मंजिल से लगा दी छलांग; गुजरात में युवक के सुसाइड ने लोगों को कर दिया दुखी

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, वलसाड, गुजरात
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गुजरात के वलसाड में 22 साल के युवक ने 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वह डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था और पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि उसके परिवार पर काफी कर्ज है, जिसे वह चुका नहीं पा रहा था।

पहले कुछ सेकेंड सोचता रहा, फिर 13वीं मंजिल से लगा दी छलांग; गुजरात में युवक के सुसाइड ने लोगों को कर दिया दुखी

गुजरात के वलसाड शहर से एक बहुत दुखद मामला सामने आया है, यहां पर एक गिग वर्कर ने न्यू गुजरात हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी इलाके में स्थित दमन गंगा बिल्डिंग की 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 22 वर्षीय मानव राजूभाई पटेल के रूप में हुई है, जो कि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था और अपने परिवार को चला रहा था। पिता की मौत के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। हालांकि पुलिस को उसके पास से किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि मानव भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और उस पर उधारी का काफी ज्यादा बोझ था। ऐसे में बढ़ते कर्ज से परेशान होकर उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया।

यह घटना रविवार को हुई, जिसका वीडियो बुधवार को सामने आया। घटना के तुरंत बाद इलाके के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद वलसाड सिटी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया है कि मानव के परिवार में उसकी मां और बहन हैं और पिता की मौत के बाद वह अपने घर में इकलौता पुरुष सदस्य बचा था। उसकी विधवा मां सब्जियां बेचने का काम करती है, जबकि उसकी बहन भी छोटी-मोटी नौकरी करती है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मानव के पिता की मौत करीब 18 महीने पहले हो गई थी और पिता की मौत के बाद मानव ही दिन-रात मेहनत करते हुए अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। इस दौरान कुछ वक्त वह पिज्जा डिलीवरी करता था, इसके अलावा वह अपने चाचा के बर्फ के कारोबार में भी हाथ बंटाता था, ताकि अतिरिक्त कमाई से अपनी मां संगीताबेन और 15 साल की बहन यशस्वी की मदद कर सके। मानव वलसाड के सुघड़ फालिया इलाके में अपनी मां और बहन के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि इकलौते बेटे का शव देखकर उसकी मां बेहोश हो गई, जबकि बहन का भी रो-रोकर बुरा हाल है।

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पुलिस ने बताया कि घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें युवक के कुछ आखिरी पल दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान करीब 1:14 बजे बिल्डिंग से कूदने से पहले वह युवक इमारत की 13वीं मंजिल पर स्थित उस कोने पर खड़ा और कश्मकश में सोचना हुआ नजर आ रहा है, जहां से फिर उसने छलांग लगा दी। पुलिस का कहना है कि घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए परिवार के सदस्यों और उसके जानने वालों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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