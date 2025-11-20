प्रधानमंत्री ने जारी की PM-Kisan की 21वीं किस्त, गुजरात के 49 लाख किसानों को मिले 986 करोड़

संक्षेप: इस किस्त के तहत गुजरात के 49.31 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के जरिए 986 करोड़ रुपए मिले।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करते हुए देशभर के 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इसका सीधा प्रसारण गुजरात के गांधीनगर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में किया गया, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में हजारों किसानों ने कार्यक्रम देखा।

इस किस्त के तहत गुजरात के 49.31 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के जरिए 986 करोड़ रुपए मिले। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री जीतूभाई वाघाणी और कृषि राज्य मंत्री रमेशभाई कटारा ने विभिन्न कृषि योजनाओं के 11.68 लाख रुपए से अधिक के मंजूरी पत्र भी वितरित किए।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हाल की बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने तेज़ी से 10 हजार करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री की कृषि हितैषी नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि ग्रीन कवर बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और ‘बीज से बाजार’ तक किसान हितकारी निर्णयों ने गुजरात की कृषि व्यवस्था को मजबूत किया है।