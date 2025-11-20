Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़21st installment of PM-Kisan released, 49 lakh farmers of Gujarat received Rs 986 crore
प्रधानमंत्री ने जारी की PM-Kisan की 21वीं किस्त, गुजरात के 49 लाख किसानों को मिले 986 करोड़

प्रधानमंत्री ने जारी की PM-Kisan की 21वीं किस्त, गुजरात के 49 लाख किसानों को मिले 986 करोड़

संक्षेप: इस किस्त के तहत गुजरात के 49.31 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के जरिए 986 करोड़ रुपए मिले।

Thu, 20 Nov 2025 05:22 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गांधीनगर
share Share
Follow Us on

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करते हुए देशभर के 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इसका सीधा प्रसारण गुजरात के गांधीनगर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में किया गया, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में हजारों किसानों ने कार्यक्रम देखा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस किस्त के तहत गुजरात के 49.31 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के जरिए 986 करोड़ रुपए मिले। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री जीतूभाई वाघाणी और कृषि राज्य मंत्री रमेशभाई कटारा ने विभिन्न कृषि योजनाओं के 11.68 लाख रुपए से अधिक के मंजूरी पत्र भी वितरित किए।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हाल की बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने तेज़ी से 10 हजार करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री की कृषि हितैषी नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि ग्रीन कवर बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और ‘बीज से बाजार’ तक किसान हितकारी निर्णयों ने गुजरात की कृषि व्यवस्था को मजबूत किया है।

कृषि मंत्री वाघाणी ने बताया कि पीएम-किसान योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन से सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में पहुँच रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्राकृतिक खेती, मशीनीकरण, नैनो टेक्नोलॉजी और MSP खरीद व्यवस्था को मजबूती से लागू किया जा रहा है। कार्यक्रम में 3 लाख से अधिक किसान ऑनलाइन जुड़े।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
PM Modi pm kisan Narendra Modi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।