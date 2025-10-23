Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़216 new MLA flats built in Gandhinagar at a cost of Rs 325 crore, inaugurated by Amit Shah
गांधीनगर में 325 करोड़ में बने 216 नए MLA फ्लैट्स, अमित शाह ने किया उद्घाटन

Thu, 23 Oct 2025 04:14 PMRatan Gupta अहमदाबाद, पीटीआई
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को राजधानी गांधीनगर में गुजरात के MLAs के लिए नए बने रेजिडेंशियल क्वार्टर का उद्घाटन किया। शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से सांसद हैं। दिवाली के त्योहारों के बीच अपने गुजरात दौरे के तीसरे दिन सेक्टर 17 में MLAs के लिए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का उद्घाटन करने के लिए राज्य की राजधानी पहुंचे। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे।

एक सरकारी रिलीज के मुताबिक 12 टावरों में 216 अपार्टमेंट हैं, जिसे बनाने में करीब 325 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। हर फ्लैट में तीन बेडरूम हैं और यह 238.45 स्क्वायर मीटर (लगभग 2,500 sqft) में फैला हुआ है। विधायकों की हर एक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। कॉलोनी में एक बड़ा गार्डन, मल्टीपर्पस हॉल, कम्युनिटी हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, कैंटीन, इनडोर स्पोर्ट्स का सामान, एक डिस्पेंसरी और एक प्रोविजन स्टोर है।

गुजरात असेंबली में 182 MLA हैं। 1971 में, MLA के लिए राज्य की राजधानी के सेक्टर 17 में 1-BHK अपार्टमेंट बनाए गए थे। समय के साथ और घरों की जरूरत पड़ने पर, 1990-91 में सेक्टर 21 के 14 ब्लॉक में दो बेडरूम वाले 168 अपार्टमेंट बनाए गए। मौजूदा MLA अभी भी इसी जगह पर रह रहे हैं। रिलीज के मुताबिक, साल 2022 में राज्य सरकार ने 1971 में बने क्वार्टर को तोड़कर 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट बनाने की मंजूरी दी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
