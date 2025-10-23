गांधीनगर में 325 करोड़ में बने 216 नए MLA फ्लैट्स, अमित शाह ने किया उद्घाटन

संक्षेप: शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से सांसद हैं। दिवाली के त्योहारों के बीच अपने गुजरात दौरे के तीसरे दिन सेक्टर 17 में MLAs के लिए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का उद्घाटन करने के लिए राज्य की राजधानी पहुंचे। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को राजधानी गांधीनगर में गुजरात के MLAs के लिए नए बने रेजिडेंशियल क्वार्टर का उद्घाटन किया। शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से सांसद हैं। दिवाली के त्योहारों के बीच अपने गुजरात दौरे के तीसरे दिन सेक्टर 17 में MLAs के लिए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का उद्घाटन करने के लिए राज्य की राजधानी पहुंचे। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे।

एक सरकारी रिलीज के मुताबिक 12 टावरों में 216 अपार्टमेंट हैं, जिसे बनाने में करीब 325 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। हर फ्लैट में तीन बेडरूम हैं और यह 238.45 स्क्वायर मीटर (लगभग 2,500 sqft) में फैला हुआ है। विधायकों की हर एक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। कॉलोनी में एक बड़ा गार्डन, मल्टीपर्पस हॉल, कम्युनिटी हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, कैंटीन, इनडोर स्पोर्ट्स का सामान, एक डिस्पेंसरी और एक प्रोविजन स्टोर है।