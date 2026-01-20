गुजरात के सूरत में पानी में बह गए 21 करोड़ रुपए, पहली बार भरने के कुछ ही मिनट बाद ढह गई नई टंकी

संक्षेप: सूरत में हुई इस घटना से कुछ ही दिन पहले इससे उलट एक मामला अहमदाबाद में सामने आया था, जहां पर 70 साल पहले बनी पानी की टंकी को ढहाने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी थी। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।

गुजरात में सूरत के ताड़केश्वर इलाके में जनता की गाढ़ी कमाई के 21 करोड़ रुपए पानी में बह गए। दरअसल यहां पर इन पैसों से बनाई गई एक नई पानी की टंकी पहली बार पानी भरने के साथ ही ढह गई और इसके साथ ही इसके निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की पोल भी खुल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह टंकी बीते तीन साल से बन रही थी और इसका निर्माण राज्य के जल आपूर्ति विभाग ने करवाया था। सूरत में बनी इस पानी की टंकी की क्षमता 11 लाख लीटर थी। उद्घाटन से पहले जब इस टंकी की टेस्टिंग के दौरान जब इसमें करीब 9 लाख लीटर पानी भरा गया तो कुछ ही देर बाद यह धमाके के साथ टूट गई। इस घटना में तीन मजदूर भी घायल हो गए, साथ ही आसपास का पूरा इलाका कुछ देर के लिए जलमग्न हो गया। इस घटना के बाद टंकी निर्माण में हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया।

सूरत में हुई इस घटना से कुछ ही दिन पहले इससे उलट एक मामला अहमदाबाद में सामने आया था, जहां पर 70 साल पहले बनी पानी की टंकी को ढहाने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी थी। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। उसी मामले का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी राज्य की भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई है, और सूरत में पानी की टंकी गिरने को भाजपा के भ्रष्टाचार मॉडल की बानगी भर बता रही है।

कांग्रेस बोली- यही है मोदी का गुजरात मॉडल कांग्रेस ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया के जरिए उठाया और लिखा, 'मोदी का गुजरात मॉडल। ये पानी की टंकी 21 करोड़ रुपए लगाकर तैयार की गई थी. इसमें पहली बार पानी भरा गया और ये टूट कर बिखर गई। ये मोदी और BJP के भ्रष्टाचार की एक झलक भर है।' वहीं एक अन्य पोस्ट में गुजरात कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, ‘भाजपा का बनाया भ्रष्टाचार का टैंक उद्घाटन से पहले ही टूट जाता है और कांग्रेस का बनाया टैंक 70 साल बाद भी तोड़ने के लिए JCB की ज़रूरत पड़ती है। कांग्रेस की ईमानदारी के लिए JCB का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो BJP का भ्रष्टाचार एक समस्या बन जाएगा।’