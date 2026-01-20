Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़21 crore rs washed away in Gujarat, water tank collapsed very first time it was filled
गुजरात के सूरत में पानी में बह गए 21 करोड़ रुपए, पहली बार भरने के कुछ ही मिनट बाद ढह गई नई टंकी

गुजरात के सूरत में पानी में बह गए 21 करोड़ रुपए, पहली बार भरने के कुछ ही मिनट बाद ढह गई नई टंकी

संक्षेप:

Jan 20, 2026 03:04 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, सूरत, गुजरात
गुजरात में सूरत के ताड़केश्वर इलाके में जनता की गाढ़ी कमाई के 21 करोड़ रुपए पानी में बह गए। दरअसल यहां पर इन पैसों से बनाई गई एक नई पानी की टंकी पहली बार पानी भरने के साथ ही ढह गई और इसके साथ ही इसके निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की पोल भी खुल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह टंकी बीते तीन साल से बन रही थी और इसका निर्माण राज्य के जल आपूर्ति विभाग ने करवाया था। सूरत में बनी इस पानी की टंकी की क्षमता 11 लाख लीटर थी। उद्घाटन से पहले जब इस टंकी की टेस्टिंग के दौरान जब इसमें करीब 9 लाख लीटर पानी भरा गया तो कुछ ही देर बाद यह धमाके के साथ टूट गई। इस घटना में तीन मजदूर भी घायल हो गए, साथ ही आसपास का पूरा इलाका कुछ देर के लिए जलमग्न हो गया। इस घटना के बाद टंकी निर्माण में हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया।

सूरत में हुई इस घटना से कुछ ही दिन पहले इससे उलट एक मामला अहमदाबाद में सामने आया था, जहां पर 70 साल पहले बनी पानी की टंकी को ढहाने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी थी। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। उसी मामले का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी राज्य की भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई है, और सूरत में पानी की टंकी गिरने को भाजपा के भ्रष्टाचार मॉडल की बानगी भर बता रही है।

कांग्रेस बोली- यही है मोदी का गुजरात मॉडल

कांग्रेस ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया के जरिए उठाया और लिखा, 'मोदी का गुजरात मॉडल। ये पानी की टंकी 21 करोड़ रुपए लगाकर तैयार की गई थी. इसमें पहली बार पानी भरा गया और ये टूट कर बिखर गई। ये मोदी और BJP के भ्रष्टाचार की एक झलक भर है।' वहीं एक अन्य पोस्ट में गुजरात कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, ‘भाजपा का बनाया भ्रष्टाचार का टैंक उद्घाटन से पहले ही टूट जाता है और कांग्रेस का बनाया टैंक 70 साल बाद भी तोड़ने के लिए JCB की ज़रूरत पड़ती है। कांग्रेस की ईमानदारी के लिए JCB का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो BJP का भ्रष्टाचार एक समस्या बन जाएगा।’

जो टंकी टूटकर गिरी है, उससे ताड़केश्वर और आसपास के 13 गांवों को साफ पीने का साफ पानी मिलना था। हालांकि इसके टूटने के साथ ही लोगों को पानी मिलने की उम्मीदों को भी तगड़ा झटका लगा है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Gujarat News

