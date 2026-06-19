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गुजरात में भारी बारिश के बीच पावागढ़ पहाड़ी से गिरी चट्टान; 2 श्रद्धालुओं की मौत, कई हुए घायल

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
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गुजरात में पंचमहल जिले में पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित तीर्थ स्थल पर आज सुबह एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। यहां हो रही भारी बारिश के बीच चट्टान टूटकर मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर आ गिर, जिसकी चपेट में कई श्रद्धालु आ गए। इनमें से दो की मौत हो गई, जबकि 8 लोग अस्पताल में भर्ती हैं।

गुजरात में भारी बारिश के बीच पावागढ़ पहाड़ी से गिरी चट्टान; 2 श्रद्धालुओं की मौत, कई हुए घायल

गुजरात में पंचमहल जिले के प्रसिद्ध पावागढ़ तीर्थ स्थल पर शुक्रवार तड़के भारी बारिश के चलते सीढ़ियों पर चट्टानें गिरने से दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं 8 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। यह घटना सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के बीच पावागढ़ पहाड़ी पर पटिया ब्रिज के पास हुई। मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। हादसे का शिकार हुए श्रद्धालु पहाड़ पर स्थित मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे।

गुजरात टाइम्स की खबर के मुताबिक, रेस्क्यू का काम अब खत्म हो गया है। सूत्रों ने पुष्टि की कि इस घटना में कुल 10 लोग चपेट में आए थे। दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए हलोल रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

खेड़ा जिले के रहने वाले थे दोनों मृतक

सूत्रों ने बताया कि मरने वाले दोनों लोग खेड़ा जिले के रहने वाले थे। पुलिस-प्रशासन के अधिकारी दोनों मृतकों की पहचान की कोशिश में जुटे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी भारी बारिश जारी रहने से रेस्क्यू टीम के जवानों को कई तरह की कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

शुरुआती रिपोर्टों से पता चला कि ढलान से चट्टानें नीचे गिरने के बाद कई लोग मलबे के नीचे दब गए थे। हादसे की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और प्रभावित लोगों को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया। ऐसा अनुमान है कि इलाके में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ी के ढलान पर मौजूद चट्टानें कमजोर हो गईं और मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर आ गिरीं।

सुबह 6 बजे के बाद हुआ हादसा

रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल एक सूत्र ने बताया कि शुक्रवार सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के बीच हुई इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब कोई और चट्टान के के नीचे दबा नहीं है। घटना के कुछ ही देर बाद पावागढ़ पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की। प्रशासन ने चट्टान गिरने की घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

अधिकारियों ने पर्यटकों और श्रद्धालुओं से मॉनसून के मौसम में पहाड़ी इलाकों में यात्रा करते समय सावधानी बरतने की अपील की है।

पिछले साल रोपवे केबल टूटने से गई थी 6 लोगों की जान

बता दें कि पावागढ़ तीर्थस्थल पर यह कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले पिछले साल सितंबर महीने में भी पावागढ़ में रोपवे केबल टूटने से छह लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में दो लिफ्ट ऑपरेटर, दो मजदूर और हादसे के समय वहां मौजूद दो अन्य लोग शामिल थे।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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