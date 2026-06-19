गुजरात में भारी बारिश के बीच पावागढ़ पहाड़ी से गिरी चट्टान; 2 श्रद्धालुओं की मौत, कई हुए घायल

गुजरात में पंचमहल जिले में पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित तीर्थ स्थल पर आज सुबह एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। यहां हो रही भारी बारिश के बीच चट्टान टूटकर मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर आ गिर, जिसकी चपेट में कई श्रद्धालु आ गए। इनमें से दो की मौत हो गई, जबकि 8 लोग अस्पताल में भर्ती हैं।

गुजरात में पंचमहल जिले के प्रसिद्ध पावागढ़ तीर्थ स्थल पर शुक्रवार तड़के भारी बारिश के चलते सीढ़ियों पर चट्टानें गिरने से दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं 8 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। यह घटना सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के बीच पावागढ़ पहाड़ी पर पटिया ब्रिज के पास हुई। मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। हादसे का शिकार हुए श्रद्धालु पहाड़ पर स्थित मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे।

गुजरात टाइम्स की खबर के मुताबिक, रेस्क्यू का काम अब खत्म हो गया है। सूत्रों ने पुष्टि की कि इस घटना में कुल 10 लोग चपेट में आए थे। दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए हलोल रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

खेड़ा जिले के रहने वाले थे दोनों मृतक सूत्रों ने बताया कि मरने वाले दोनों लोग खेड़ा जिले के रहने वाले थे। पुलिस-प्रशासन के अधिकारी दोनों मृतकों की पहचान की कोशिश में जुटे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी भारी बारिश जारी रहने से रेस्क्यू टीम के जवानों को कई तरह की कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

शुरुआती रिपोर्टों से पता चला कि ढलान से चट्टानें नीचे गिरने के बाद कई लोग मलबे के नीचे दब गए थे। हादसे की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और प्रभावित लोगों को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया। ऐसा अनुमान है कि इलाके में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ी के ढलान पर मौजूद चट्टानें कमजोर हो गईं और मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर आ गिरीं।

सुबह 6 बजे के बाद हुआ हादसा रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल एक सूत्र ने बताया कि शुक्रवार सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के बीच हुई इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब कोई और चट्टान के के नीचे दबा नहीं है। घटना के कुछ ही देर बाद पावागढ़ पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की। प्रशासन ने चट्टान गिरने की घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

अधिकारियों ने पर्यटकों और श्रद्धालुओं से मॉनसून के मौसम में पहाड़ी इलाकों में यात्रा करते समय सावधानी बरतने की अपील की है।