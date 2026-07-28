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गुजरात में बड़ा घोटाला, प्राइवेट लॉकर से गायब हो गया 2KG सोना; कितनी थी कीमत

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, सूरत
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गुजरात के सूरत में एक प्राइवेट लॉकर से 2 किलो सोना गायब हो गया। सोने की कीमत करोड़ों में थी। इस सोने को लॉकर के ऑपरेटर ने ही चुराया था।

सूरत में लॉकर से 2 किलो सोना चोरी
सूरत में लॉकर से 2 किलो सोना चोरी

गुजरात के सूरत में एक प्राइवेट लॉकर में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां लॉकर में रखे 2.67 करोड़ रुपए की कीमत के 2 किलोग्राम से ज्यादा गहने चोरी हो गए। इस लॉकर से चोरी करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसी लॉकर का ऑपरेटर था, जिसने शेयर बाजार में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए लॉकर से सोना चुराया था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। इस घटना के बाद लॉकर में अपने गहने रखने वालों की भीड़ लग गई।

दूसरे लॉकर वालों को भी आशंका

मामला सूरत के सिंगानपोर इलाके का है। यहां के नक्षत्र सेफ हाउस में एक प्राइवेट लॉकर है,जिसमें लोग अपने सोने और अलग-अलग आभूषण रखते थे। इस दौरान जब खबर मिली कि लॉकर से सोना चोरी हुआ है, तो उस सेफ हाउस में सोना रखने वाले लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग हजारों की संख्या में वहां अपने-अपने लॉकर को चेक करने के लिए इकट्ठा हो गए। लोगों को आशंका थी कि कहीं उनके गहने भी तो चोरी नहीं हो गए।

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कैसे हुआ खुलासा

इसके बाद पीड़ित ने 14 जुलाई को परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग की। इस दौरान उनसे बताया गया कि हार्ड डिस्क का डाटा डिलीट हो गया। इस मामले की शिकायत पुलिस को दी गई, तो पुलिस ने जांच के दौरान डिजिटल लॉकर और लॉकर खोलने में इस्तेमाल होने वाली चाबियां बरामद कीं। इसके बाद पुलिस को शक हुआ और नक्षत्र सेफ हाउस की दूसरी शाखाओं में भी जांच की गई, तो पता चला कि उनमें भी चोरियां हुई हैं।

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इस मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी राघव जैन ने बताया कि सूरत के नक्षत्र सेफ हाउस की चार शाखाएं हैं। एक सिंगानपोर में, एक वराछा में और दो महिधरपुरा में। पुलिस की पूछताछ में हर्ष दियारा ने बताया कि उसे शेयर बाजार में 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए, उसने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर ग्राहकों के लॉकर से चोरी करने की योजना बनाई और डुप्लीकेट चाबियां हासिल कर छह लॉकरों से करीब 2 किलो सोना निकाल लिया।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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