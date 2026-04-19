गुजरात में GST अफसरों का रिश्वत कांड, 55 लाख की मांग, 10 लाख लेते रंगे हाथ दबोचे गए
गुजरात के नडियाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेंट्रल जीएसटी विभाग के अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि दोनों अफसरों ने एक ट्रांसपोर्टर से जब्त किए गए ट्रक को छोड़ने के बदले 55 लाख रुपये की मांग की थी।
गुजरात के नडियाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेंट्रल जीएसटी विभाग के दो क्लास-2 अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि दोनों अफसरों ने एक ट्रांसपोर्टर से जब्त किए गए ट्रक को छोड़ने के बदले 55 लाख रुपये की मांग की थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमरनाथ गोवर्धनराम सरोज और सुबोध सुभाष चौहान के रूप में हुई है। दोनों सेंट्रल जीएसटी भवन में तैनात थे। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
55 लाख की डील, 10 लाख की पहली किस्त
जानकारी के मुताबिक, एक ट्रांसपोर्टर का माल से भरा ट्रक जीएसटी अधिकारियों ने रोककर नडियाद ऑफिस ले आया था। जब ट्रांसपोर्टर वाहन छुड़ाने पहुंचा, तो अधिकारियों ने कागजात में कमियां बताते हुए मामला निपटाने के लिए 55 लाख रुपये की मांग कर डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने तुरंत 10 लाख रुपये की पहली किस्त देने का दबाव भी बनाया। इसके बाद जब 10 लाख लेने की बारी आई तो जाल बिछाकर पकड़ लिए गए।
ACB ने बिछाया जाल
ट्रांसपोर्टर ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए एसीबी की हेल्पलाइन 1064 पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद गांधीनगर एसीबी टीम ने जाल बिछाया। अप्रैल में तय प्लान के तहत ट्रांसपोर्टर 10 लाख रुपये लेकर जीएसटी ऑफिस पहुंचा। यहां पहले से निगरानी कर रही टीम ने बातचीत रिकॉर्ड की, जिसमें रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। जैसे ही दोनों अफसरों ने कैश लिया, एसीबी टीम ने मौके पर ही दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ऑफिस से पूरे 10 लाख रुपये बरामद किए गए।
भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज
दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसीबी अब यह भी जांच कर रही है कि कहीं ये अधिकारी किसी बड़े वसूली रैकेट का हिस्सा तो नहीं थे, जो ट्रांसपोर्टरों को निशाना बनाता था। इस हाई-प्रोफाइल कार्रवाई से जीएसटी विभाग में हड़कंप मच गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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