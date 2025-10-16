अहमदाबाद में पुलिस का ऐक्शन, 2 AAP नेता गिरफ्तार, क्या थी वजह

संक्षेप: गुजरात पुलिस ने आम आदमी पार्टी दो नेताओं को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। दोनों पर किसानों को झड़प के लिए भड़काने का आरोप लगा है।

गुजरात के अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के दो नेताओं पर पुलिस ने ऐक्शन लिया है। आप के राजू करापड़ा और प्रवीण राम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों नेताओं पर हदाद में झड़प के लिए किसानों को भड़काने के आरोप में शिकायत दर्ज करवाई गई थी।

हदाद में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों आप नेताओं ने अहमदाबाद की आम आदमी पार्टी ऑफिस में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की योजना बनाई थी। दोनों नेता इस दौरान कडाडा प्रथा और किसानों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन इस दौरान पुलिस ने पहुंची और दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।

क्या था मामला गुजरात के बोटाद में किसानों और कुछ दूसरे ग्रुप के लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इसमें पत्थरबाजी हुई और पुलिस की गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया था। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पुलिस किसानों के घरों में घुसी और तोड़फोड़कर गांव वालों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में भी लिया है।