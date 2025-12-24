Hindustan Hindi News
घूस का हिसाब 16 साल बाद, 2 अधिकारियों को हुई जेल; जुर्माना भी लगाया गया

संक्षेप:

अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) के तत्कालीन रिकवरी इंस्पेक्टर और एक वकील को दो साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर कुल 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Dec 24, 2025 10:19 pm IST
अहमदाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 16 साल पुराने रिश्वतखोरी के मामले में 2 अधिकारियों को सजा सुनाई है। अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) के तत्कालीन रिकवरी इंस्पेक्टर और एक वकील को दो साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर कुल 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सीबीआई की ओर से जारी बयान के मुताबिक, दोषी ठहराए गए लोगों में अनिल कुमार शर्मा और एडवोकेट अमित कोटक शामिल हैं। अनिल वर्ष 2009 में DRT में रिकवरी इंस्पेक्टर थे। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने एक शिकायतकर्ता से 3.5 लाख रुपये की अवैध रिश्वत की मांग की थी। यह रिश्वत तीन संपत्तियों से जुड़े नीलामी विवाद को निपटाने और पहले से नीलाम की जा चुकी एक संपत्ति के एक्जीक्यूशन को टालने के बदले मांगी गई थी, जो शिकायतकर्ता के एक रिश्तेदार की थी।

जांच में सामने आया कि अनिल कुमार शर्मा ने कथित तौर पर पहले 1 लाख रुपये की अग्रिम राशि मांगी थी, जबकि शेष 2.5 लाख रुपये बाद में देने की शर्त रखी गई थी। इस पूरे मामले से परेशान होकर शिकायतकर्ता ने सीबीआई से संपर्क किया।

शिकायत के आधार पर सीबीआई ने जाल बिछाया और 15 जनवरी 2009 को कार्रवाई करते हुए अधिवक्ता अमित कोटक को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके अगले दिन यानी 16 जनवरी 2009 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उनके घरों और दफ्तरों पर तलाशी भी ली गई थी।

सीबीआई ने मामले की विस्तृत जांच के बाद 26 नवंबर 2009 को आरोपपत्र दाखिल किया। लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया। यह फैसला न सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश देता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कानून भले देर से चले, लेकिन इंसाफ से समझौता नहीं करता। 16 साल बाद आया यह फैसला सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही की अहम मिसाल माना जा रहा है।

