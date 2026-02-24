Hindustan Hindi News
बुलडोजर का ऐसा कहर! गुजरात में पत्थर-पत्थर कर दिए गए 1500 घर; VIDEO

Feb 24, 2026 04:07 pm ISTपीटीआई राजकोट, गुजरात
राजकोट नगर निगम द्वारा इस अभियान के दौरान लगभग 87,000 स्क्वेयर मीटर जमीन खाली कराई जा रही है, जिसकी कीमत लगभग 312 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। यह जमीन चल रहे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और TP रोड प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है।

गुजरात के राजकोट शहर में नगर निगम ने अबतक का अपना सबसे बड़ा तोड़-फोड़ अभियान चलाते हुए शहर में अवैध रूप से बने 1500 घरों में से 1119 घरों को गिरा दिया, वहीं अभियान के दूसरे दिन मंगलवार को बाकी बचे अन्य घरों को गिराने की कार्रवाई भी जारी है। नगर निगम का यह अभियान अजी नदी के किनारे जंगलेश्वर क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहा है और इसका मकसद अजी नदी के किनारों को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए उसके प्राकृतिक बहाव को वापस लौटाना है, साथ ही नदी के पास स्थित शहर के कुछ निचले हिस्सों में आने वाली बाढ़ को रोकना भी है।

कार्रवाई के लिए इलाके को 7 जोन में बांटा गया

अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पूरे जंगलेश्वर क्षेत्र को 7 जोन में बांटा गया है, और हर जोन को क्लास-1 ऑफिसर हेड कर रहे हैं, और उन्हें टेक्निकल स्टाफ, सुपरवाइजर और फील्ड वर्कर सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2,500 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को भी तैनात किया गया। इस दौरान 1 हजार से ज्यादा निगम कर्मचारी 260 से ज्यादा जेसीबी, ट्रैक्टर, ब्रेकर, डंपर, मिट्टी खोदने जैसी भारी मशीनों की मदद से इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इनमें 64 JCB, 90 ट्रैक्टर, 7 हिताची, 50 ब्रेकर, 42 गैस कटर और 14 डंपर शामिल हैं।

87 हजार स्क्वेयर मीटर जमीन कराई जा रही खाली

इस अभियान के दौरान लगभग 87,000 स्क्वेयर मीटर जमीन खाली कराई जा रही है, जिसकी कीमत लगभग 312 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। यह जमीन चल रहे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और TP रोड प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है। अधिकारियों ने बताया कि यहां से जिन लोगों को बेदखल किया जा रहा है, उनमें से कई लोग पिछले 50 सालों से यहां रह रहे हैं। यहां शुरू में झोपड़ियां थीं और बाद में पक्के घर बन गए।

कार्रवाई के तीन दिन तक चलने की उम्मीद

गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के आदेश के बाद राजकोट नगर निगम (RMC) द्वारा शहर के जंगलेश्वर क्षेत्र में सोमवार को इस तोड़फोड़ अभियान को शुरू किया गया। मामले की जानकारी देते हुए राजकोट जोन-1 की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) हेतल पटेल ने बताया था कि चूंकि अवैध संपत्तियां 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं, इसलिए ध्वस्तीकरण अभियान तीन दिन तक चलने की उम्मीद है।

कार्रवाई से पहले इलाके में पानी व बिजली के कनेक्शन काटे गए

उन्होंने बताया था कि सोमवार को कार्रवाई शुरू होने से पहले अधिकारियों ने पिछले दो दिनों में स्वेच्छा से अपनी संपत्तियां खाली करने वाले निवासियों की सहायता की थी। इससे पहले यहां रहने वाले लोगों को नोटिस जारी किए गए थे ताकि वह इस कार्रवाई के लिए तैयार रहे। साथ ही उन्होंने बताया कि यह ध्वस्तीकरण शुरू करने से पहले पानी तथा बिजली के कनेक्शन काट दिए गए थे।

2500 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किए गए

पटेल ने कहा, 'स्थानीय पुलिस, निगरानी दल, ड्रोन निगरानी इकाइयां, विशेष अभियान समूह के कर्मी, त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT) और राज्य आरक्षित पुलिस बल सहित 2,500 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और वे ध्वस्तीकरण प्रक्रिया के दौरान संयुक्त रूप से घटनास्थल पर कार्रवाई करेंगे।'

उधर सोमवार को इस कार्रवाई के शुरू होने से दशकों से इलाके में रहने वाले लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। उनमें से कुछ ने दावा किया कि उन्हें ध्वस्तीकरण अभियान के बारे में केवल तीन दिन पहले ही सूचित किया गया था और वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वे कहां जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें सड़कों पर रहना पड़ सकता है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

Gujarat News

