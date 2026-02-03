गुजरात : बेटी को फोन की लत छुड़ाने को भेजा था ननिहाल, मामा और बेटे ने बनाया हवस का शिकार
गुजरात के अहमदाबाद से मामा-भांजी और भाई-बहन जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने 10वीं क्लास में पढ़ने अपनी 15 साल की बेटी को लगी मोबाइल फोन की लत छुड़ाने और पढ़ाई में ध्यान लगाने को दो महीने के लिए अपने भाई के घर भेजा था। जहां कथित तौर पर उसका यौन शोषण किया गया।
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित लड़की ने घर लौटकर अपनी बड़ी बहन को बताया कि मामा और उनके बेटे दोनों ने उसका यौन शोषण किया था। इसके बाद पीड़ित लड़की के परिवार ने एक हेल्पलाइन से संपर्क कर आरोपियों के खिलाफ चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। अभ्यम 181 महिला हेल्पलाइन के अधिकारियों ने बताया कि महिला सिंगल पैरेंट है और उसकी दो बेटियां हैं। छोटी बेटी इस साल बोर्ड परीक्षा देगी।
एक काउंसलर ने बताया, "लड़की की मां ने बेटी की भलाई के लिए उसे करीब दो महीने पहले उसके मामा के घर भेजा था। जब भी वह बेटी का हालचाल जानने के लिए फोन करती तो आरोपी भाई अपनी बहन को बताता कि लड़की ठीक है और अच्छे से पढ़ाई कर रही है। पीड़ित लड़की जब दो महीने बाद अपने घर लौटी तो उसने अपनी बड़ी बहन को अपने साथ हुए यौन शोषण के बारे में बताया।"
काउंसलर ने आगे बताया कि लड़की पहले से ही सुसाइड करने के बारे में सोच रही थी।
पीड़ित लड़की के बयान के मुताबिक, मामा ने उसकी देखभाल करने के बहाने उसे गलत तरीके से छुआ, जबकि उसके ममेरे भाई ने उसके सोते समय कई बार उसका यौन शोषण किया। इस घटना के बाद वह इतनी डरी हुई थी कि वह न तो उनका विरोध कर पाई और ना अपनी मां को कुछ बता पाई।
एक काउंसलर ने बताया, “महिला हैरान थी और उसने हमें बताया कि वह अपने भाई के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हमने परिवार के सदस्यों को सलाह दी और आगे की कार्रवाई के लिए चांदखेड़ा पुलिस से संपर्क करने में भी उनकी मदद की।”
