Hindi Newsगुजरात न्यूज़15 year old girl sexually abused by maternal uncle and cousin brother at uncle's home
गुजरात : बेटी को फोन की लत छुड़ाने को भेजा था ननिहाल, मामा और बेटे ने बनाया हवस का शिकार

संक्षेप:

गुजरात के अहमदाबाद में एक महिला ने 10वीं क्लास में पढ़ने अपनी 15 साल की बेटी को लगी मोबाइल फोन की लत छुड़ाने और पढ़ाई में ध्यान लगाने को दो महीने के लिए अपने भाई के घर भेजा था। जहां कथित तौर पर उसका यौन शोषण किया गया।

Feb 03, 2026 02:53 pm IST
गुजरात के अहमदाबाद से मामा-भांजी और भाई-बहन जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने 10वीं क्लास में पढ़ने अपनी 15 साल की बेटी को लगी मोबाइल फोन की लत छुड़ाने और पढ़ाई में ध्यान लगाने को दो महीने के लिए अपने भाई के घर भेजा था। जहां कथित तौर पर उसका यौन शोषण किया गया।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित लड़की ने घर लौटकर अपनी बड़ी बहन को बताया कि मामा और उनके बेटे दोनों ने उसका यौन शोषण किया था। इसके बाद पीड़ित लड़की के परिवार ने एक हेल्पलाइन से संपर्क कर आरोपियों के खिलाफ चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। अभ्यम 181 महिला हेल्पलाइन के अधिकारियों ने बताया कि महिला सिंगल पैरेंट है और उसकी दो बेटियां हैं। छोटी बेटी इस साल बोर्ड परीक्षा देगी।

एक काउंसलर ने बताया, "लड़की की मां ने बेटी की भलाई के लिए उसे करीब दो महीने पहले उसके मामा के घर भेजा था। जब भी वह बेटी का हालचाल जानने के लिए फोन करती तो आरोपी भाई अपनी बहन को बताता कि लड़की ठीक है और अच्छे से पढ़ाई कर रही है। पीड़ित लड़की जब दो महीने बाद अपने घर लौटी तो उसने अपनी बड़ी बहन को अपने साथ हुए यौन शोषण के बारे में बताया।"

काउंसलर ने आगे बताया कि लड़की पहले से ही सुसाइड करने के बारे में सोच रही थी।

पीड़ित लड़की के बयान के मुताबिक, मामा ने उसकी देखभाल करने के बहाने उसे गलत तरीके से छुआ, जबकि उसके ममेरे भाई ने उसके सोते समय कई बार उसका यौन शोषण किया। इस घटना के बाद वह इतनी डरी हुई थी कि वह न तो उनका विरोध कर पाई और ना अपनी मां को कुछ बता पाई।

एक काउंसलर ने बताया, “महिला हैरान थी और उसने हमें बताया कि वह अपने भाई के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हमने परिवार के सदस्यों को सलाह दी और आगे की कार्रवाई के लिए चांदखेड़ा पुलिस से संपर्क करने में भी उनकी मदद की।”

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
