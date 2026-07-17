गुजरात के स्कूल में अचानक बिगड़ी 147 बच्चियों की तबीयत, अस्पताल ले जाना पड़ा; सामने आई यह वजह
विधायक राणा ने पत्रकारों से कहा, 'मैंने कलेक्टर और प्रांत अधिकारी से बात की है और स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। पूरी जांच की जाएगी। अगर कोई कमी पाई जाती है, तो हॉस्टल में खाना बनाने वाली एजेंसी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।'
गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में शुक्रवार को एक रिहायशी सरकारी स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वहां पढ़ने वाली सवा दो सौ में से कम से कम 147 लड़कियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने फूड पॉइजनिंग को इसकी वजह बताया। इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि तबीयत बिगड़ने के बाद बीमार हुई बच्चियों में से 102 लड़कियों को इलाज के लिए चूड़ा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भेजा गया, जबकि 45 लड़कियों का इलाज सुरेंद्रनगर के दो अस्पतालों में हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिले के आला अधिकारी और विधायक भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने जांच के बाद कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया।
एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के एक सरकारी रेजिडेंशियल स्कूल की कम से कम 147 लड़कियां संदिग्ध फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़ गईं। अधिकारी ने बताया कि 102 लड़कियों का इलाज चूड़ा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में चल रहा है, जबकि 45 लड़कियों को सुरेंद्रनगर के दो अस्पतालों में भेजा गया है। उन्होंने बताया कि सभी 147 लड़कियों की हालत स्थिर है। बच्चियों के अभिभावकों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि स्कूल प्रशासन ने उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी।
215 में से 147 बच्चियों की हालत बिगड़ी
उधर मामले की जानकारी देते हुए चीफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बीजी गोहिल ने बताया, 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) की 215 छात्राओं में से 147 संदिग्ध फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़ गई थीं। उन्हें आज सुबह पेट दर्द, दस्त और उल्टी जैसे लक्षण महसूस हुए।'
अधिकारी ने बताया डिनर में क्या खाया था?
गोहिल ने बताया कि उन्होंने गुरुवार रात अपने स्कूल के हॉस्टल में रात के खाने में सब्जी, भाखरी (गेहूं की रोटी), खिचड़ी और खीर खाई थी। उन्होंने यह भी कहा कि मामले की जांच के लिए खाने के सैंपल जमा कर लिए गए हैं।
MLA बोले- बच्चियों को अच्छा इलाज मिलना चाहिए
बच्चियों के बीमार पड़ने की खबर मिलने के बाद स्थानीय लिंबडी सीट के विधायक कीरितसिंह राणा भी अस्पताल पहुंचे, और बच्चियों का हाल जानने के बाद उन्होंने जोर दिया कि अभी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सभी प्रभावित बच्चों को सबसे अच्छा इलाज मिले और वे जल्दी ठीक हों। इसके बाद जांच करते हुए अन्य सुधारात्मक कदम भी उठाए जाएंगे।
जांच के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी करेंगे
विधायक राणा ने पत्रकारों से कहा, 'मैंने कलेक्टर और प्रांत अधिकारी से बात की है और स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। पूरी जांच की जाएगी। अगर कोई कमी पाई जाती है, तो हॉस्टल में खाना बनाने वाली एजेंसी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।'
स्कूल की तरफ से अभिभावकों को नहीं दी गई सूचना
इस बीच, कुछ अभिभावकों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि स्कूल प्रशासन ने उन्हें इस घटना के बारे में सीधे तौर पर सूचित नहीं किया था। स्कूल में पढ़ने वाली दो बच्चियों के अभिभावक अनुसूया गनोतरा ने कहा, 'मेरी दो बेटियां KGBV में पढ़ती हैं। मेरी एक बेटी अपनी बहन को अस्पताल ले गई, और एक रिश्तेदार ने हमें फूड पॉइजनिंग की घटना के बारे में बताया, जबकि स्कूल की तरफ से अभिभावकों को इस बारे में सूचित तक नहीं किया गया। उन्हें सभी अभिभावकों को तुरंत सूचित करना चाहिए था।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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