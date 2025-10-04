गुजरात में प्रेग्नेंट हो गई 14 साल की लड़की, हिरासत में आरोपी नाबालिग लड़का

गुजरात के राजकोट में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिससे हर कोई हैरान है। यहां एक नाबालिग लड़के ने 14 साल की नाबालिग से रेप किया और वो प्रेग्नेंट हो गई।

गुजरात के राजकोट जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसे सुनकर सब दंग हैं। यहां 14 साल की एक नाबालिग लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। डॉक्टरों ने बताया की बच्ची के पेट में 6 महीने का गर्भ पल रहा है। जब इस मामले में पूछताछ की गई तो पता चला कि एक नाबालिग लड़के ने ही लड़के के साथ रेप किया, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। पुलिस ने आरोपी लड़के को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है। लड़की का एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।

मामला राजकोट के कुवाडवा रोड पुलिस थाना क्षेत्र का है। यहां की एक नाबालिग लड़की को पेट में दर्द उठा तो परिजन उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि नाबालिग लड़की 6 महीने की प्रेग्नेंट है। इस जानकारी जब डॉक्टरों ने परिजनों को दी तो परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई। बाद में पूछताछ की गई तो पता चला कि पड़ोस में रहनेवाले एक लड़के ने उसके साथ रेप किया था, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। इस मामले की शिकायत पीड़िता की मां ने पड़ोस में रहनेवाले नाबालिग लड़के के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने के बाद लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए कुवाडवा पुलिस थाने की इंस्पेक्टर बीपी राजिया ने बताया कि पीड़िता और 17 साल का लड़का पड़ोस में रहते थे। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी किशोर को हिरासत में लिया गया इसके बाद किशोर न्यायालय में पेश किया गया है।