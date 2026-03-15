डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, दो की मौत; एक्सीडेंट से पहले बना रहे थे रील
टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का बोनट और पिछला टायर उखड़कर दूर जा गिरे। कार की हालत देखकर कहा जा सकता है कि कार कितनी स्पीड में रही होगी। तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई।
गुजरात के जैतपुर के पास पेधला चौकड़ी के पास तेज रफ्तार कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार दो युवकों की मौत हो गई। सोशल मीडिया की दीवानगी और तेज रफ्तार के जुनून ने दो युवक की जान ले ली। हैरानी की बात ये है कि दुर्घटना से पहले ड्राइविंग सीट पर बैठे अवध तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें वह कार को तेज रफ्तार में चलाता नजर आ रहा था। वे कार को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ा रहे थे।
दरअसल कार में तीन लोग सवार थे। पीछे बैठे शख्स ने वीडियो शूट किया था जिसमें तिवारी एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े हुए नजर आ रहा था तो दूसरे हाथ से मोबाइल से वीडियो शूट करता नजर आ रहा है। एक अन्य वीडियो में पैसेंजर सीट पर बैठा एक शख्स हाई स्पीड कार की रिकॉर्डिंग करता हुआ दिखाई दिया।
बोनट और पिछला टायर उखड़कर दूर जा गिरे
बताया जा रहा है कि इसके बाद कार अनियंत्रित हो गई और वह डिवाइडर से जा टकराई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार पलटी और पास के एक फार्महाउस की दीवार में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का बोनट और पिछला टायर उखड़कर दूर जा गिरे। कार की हालत देखकर कहा जा सकता है कि कार कितनी स्पीड में रही होगी। तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसके 20 वर्षीय दोस्त देवराज गोसाईं ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया
वहीं अक्षय प्रवीणभाई वाघेला की हालत भी गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही जेतपुर उद्योगनगर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन को हटाकर हाईवे का ट्रैफिक साफ कराया। साथ ही तीनों युवकों को अस्पताल लेकर गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वीडियो की जांच कर रही है। इंस्टाग्राम पर 3,500 से ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाले तिवारी ने अलग-अलग कारों में अपनी कई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए थे।
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