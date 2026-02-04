Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़120 kg of silver jewellery worth Rs 1 crore stolen in Rajkot
दोस्त के घर रखे थे 120Kg चांदी के जेवर, 1 करोड़ का माल लेकर चोर हुए फरार; CCTV में दिखा कांड

दोस्त के घर रखे थे 120Kg चांदी के जेवर, 1 करोड़ का माल लेकर चोर हुए फरार; CCTV में दिखा कांड

संक्षेप:

चोरों ने एक घर से करीब 120 किलो चांदी के आभूषण चुरा लिए, जिनकी बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, यह चोरी देर रात करीब 2:30 बजे के आसपास हुई।

Feb 04, 2026 08:05 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, राजकोट
शहर के रांचोड़ नगर इलाके में बुधवार तड़के एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने एक घर से करीब 120 किलो चांदी के आभूषण चुरा लिए, जिनकी बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, यह चोरी देर रात करीब 2:30 बजे के आसपास हुई।

इस मामले में अतुल बुसा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बुसा पेशे से चांदी के कारोबारी हैं और उन्होंने यह भारी मात्रा में चांदी अपने दोस्त बिपिनभाई के घर सुरक्षित रखने के लिए रखी थी। बुधवार सुबह बिपिनभाई ने उन्हें फोन कर बताया कि घर में रखी चांदी गायब है। इसके बाद अतुल बुसा ने पुलिस से संपर्क किया।

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हेतल पटेल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अज्ञात चोरों ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मिली है, जिसमें तीन संदिग्ध युवक तड़के घर में घुसते और कुछ देर बाद बैग लेकर कार से फरार होते दिखाई दे रहे हैं।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और वाहन की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आसपास के इलाकों में भी लगे कैमरों की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि बीते कुछ महीनों में वैश्विक बाजार में चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है। माना जा रहा है कि इसी वजह से चांदी कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुटी है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
