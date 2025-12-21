पिता ने बदल दिया फोन का पासवर्ड, राजकोट में 12 साल के बेटे ने लगा ली फांसी

संक्षेप: गुजरात के राजकोट में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पिता ने फोन का इस्तेमाल करने से रोका और फोन का पासवर्ड बदल दिया तो 14 साल के बेटे ने सुसाइड कर लिया।

गुजरात के राजकोट में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पिता ने फोन का इस्तेमाल करने से रोका और फोन का पासवर्ड बदल दिया तो बेटे ने सुसाइड कर लिया। मृतक की पहचान सौरभ पांडे के रूप में हुई है। सौरभ ऑटो रिक्शा चालक का बेटा था। मामले में मालवीयनगर पुलिस ने असामान्य मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार शाम को सौरभ चंद्रेशनगर मेन रोड स्थित अपने घर में फंदे पर लटका मिला। घटना के समय उसकी मां रसोई में काम कर रही थीं। उन्होंने बेटे को कमरे में इस हालत में देखा तो शोर मचाया। आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और तुरंत एंबुलेंस को सूचना दी। हालांकि, अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने सौरभ को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई।

पुलिस ने बताया कि सौरभ का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और कुछ समय पहले ही राजकोट आया था। सौरभ के पिता ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। सौरभ कक्षा सातवीं का छात्र था और दो भाई-बहनों में बड़ा था।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सौरभ शुक्रवार दोपहर स्कूल से लौटने के बाद अपनी मां का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। इसी बात पर उसके पिता ने उसे डांटा और फोन का पासकोड बदल दिया, फिर काम पर चले गए। बाद में जब सौरभ ने फोन इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वह उसे अनलॉक नहीं कर पाया। उसने मां से पासकोड पूछा, लेकिन मां ने बताया कि उन्हें पासकोड याद नहीं है।