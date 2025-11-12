पश्चिम रेलवे के यार्ड में ब्लॉक के कारण इस दिन पूरी तरह रद्द रहेंगी 12 ट्रेनें, देखिए पूरी लिस्ट
पश्चिम रेलवे में गुजरात के वडोदरा मंडल के प्रतापनगर यार्ड में इंजीनियरिंग कार्य के लिए ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। मंडल रेल प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि वडोदरा मंडल के विश्वामित्री-डभोई सेक्शन में स्थित प्रतापनगर स्टेशन पर यार्ड रिमोडलिंग कार्य हेतु इंजीनियरिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस ब्लॉक के कारण 14 नवम्बर को कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी।
14 नवम्बर को पूर्णतः रद्द रहने वाली ट्रेनें:
ट्रेन नंबर 69201- प्रतापनगर-एकतानगर मेमू ट्रेन
ट्रेन नंबर 69202 एकतानगर-प्रतापनगर मेमू ट्रेन,
ट्रेन नंबर 69203 प्रतापनगर-एकतानगर मेमू ट्रेन,
ट्रेन नंबर 69204 एकतानगर-प्रतापनगर मेमू ट्रेन,
ट्रेन नंबर 69205 प्रतापनगर-एकतानगर मेमू ट्रेन,
ट्रेन नंबर 69206 एकतानगर-प्रतापनगर मेमू ट्रेन,
ट्रेन नंबर 59117 प्रतापनगर-छोटाउदैपुर पैसेंजर ट्रेन,
ट्रेन नंबर 59122 छोटाउदैपुर-प्रतापनगर पैसेंजर ट्रेन,
ट्रेन नंबर 59125 प्रतापनगर-छोटाउदैपुर पैसेंजर ट्रेन,
ट्रेन नंबर 59126 छोटाउदैपुर-प्रतापनगर पैसेंजर ट्रेन,
ट्रेन नंबर 59123 प्रतापनगर-जोबट पैसेंजर ट्रेन,
ट्रेन नंबर 59124 जोबट-प्रतापनगर पैसेंजर ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेंगी।
14 नवम्बर को आंशिक रूप से रद्द रहने वाली ट्रेनें
ट्रेन नंबर 59118 अलीराजपुर-प्रतापनगर पैसेंजर डभोई तक चलेगी तथा डभोई-प्रतापनगर के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
ट्रेन नंबर 59121 प्रतापनगर-अलीराजपुर पैसेंजर डभोई से चलेगी तथा प्रतापनगर-डभोई के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
