Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़12 trains will be cancelled due to block in the yard of Western Railway, see the complete list
पश्चिम रेलवे के यार्ड में ब्लॉक के कारण इस दिन पूरी तरह रद्द रहेंगी 12 ट्रेनें, देखिए पूरी लिस्ट

पश्चिम रेलवे के यार्ड में ब्लॉक के कारण इस दिन पूरी तरह रद्द रहेंगी 12 ट्रेनें, देखिए पूरी लिस्ट

संक्षेप: रेल प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि वडोदरा मंडल के विश्वामित्री-डभोई सेक्शन में स्थित प्रतापनगर स्टेशन पर यार्ड रिमोडलिंग कार्य हेतु इंजीनियरिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस ब्लॉक के कारण 14 नवम्बर को कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी।

Wed, 12 Nov 2025 06:36 PMSourabh Jain वार्ता, वडोदरा, गुजरात
share Share
Follow Us on

पश्चिम रेलवे में गुजरात के वडोदरा मंडल के प्रतापनगर यार्ड में इंजीनियरिंग कार्य के लिए ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। मंडल रेल प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि वडोदरा मंडल के विश्वामित्री-डभोई सेक्शन में स्थित प्रतापनगर स्टेशन पर यार्ड रिमोडलिंग कार्य हेतु इंजीनियरिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस ब्लॉक के कारण 14 नवम्बर को कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

14 नवम्बर को पूर्णतः रद्द रहने वाली ट्रेनें:

ट्रेन नंबर 69201- प्रतापनगर-एकतानगर मेमू ट्रेन

ट्रेन नंबर 69202 एकतानगर-प्रतापनगर मेमू ट्रेन,

ट्रेन नंबर 69203 प्रतापनगर-एकतानगर मेमू ट्रेन,

ट्रेन नंबर 69204 एकतानगर-प्रतापनगर मेमू ट्रेन,

ट्रेन नंबर 69205 प्रतापनगर-एकतानगर मेमू ट्रेन,

ट्रेन नंबर 69206 एकतानगर-प्रतापनगर मेमू ट्रेन,

ट्रेन नंबर 59117 प्रतापनगर-छोटाउदैपुर पैसेंजर ट्रेन,

ट्रेन नंबर 59122 छोटाउदैपुर-प्रतापनगर पैसेंजर ट्रेन,

ट्रेन नंबर 59125 प्रतापनगर-छोटाउदैपुर पैसेंजर ट्रेन,

ट्रेन नंबर 59126 छोटाउदैपुर-प्रतापनगर पैसेंजर ट्रेन,

ट्रेन नंबर 59123 प्रतापनगर-जोबट पैसेंजर ट्रेन,

ट्रेन नंबर 59124 जोबट-प्रतापनगर पैसेंजर ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेंगी।

14 नवम्बर को आंशिक रूप से रद्द रहने वाली ट्रेनें

ट्रेन नंबर 59118 अलीराजपुर-प्रतापनगर पैसेंजर डभोई तक चलेगी तथा डभोई-प्रतापनगर के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

ट्रेन नंबर 59121 प्रतापनगर-अलीराजपुर पैसेंजर डभोई से चलेगी तथा प्रतापनगर-डभोई के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।