गुजरात के अंबाजी मंदिर परिसर में पुजारियों ने की नॉनवेज व शराब पार्टी, प्रशासन ने ले लिया ऐक्शन
जूनागढ़ कलेक्टर ने आगे कहा कि, 'जांच के बाद ही इस बात का पता चलेगा कि यह वीडियो असल में कब रिकॉर्ड किया गया था और क्या वे लोग सचमुच नॉन-वेज या शराब का सेवन कर रहे थे या कुछ और खा रहे थे।'
गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार की पहाडियों पर स्थित अंबाजी मंदिर के परिसर में मांसाहार और शराब का सेवन करने वाले पुजारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने ऐक्शन लेते हुए गुरुवार को आरोपी पुजारियों और उनके सहायकों को ड्यूटी से हटा दिया।
इस बारे में जानकारी देते हुए जूनागढ़ कलेक्टर अनिल राणावसिया ने PTI को बताया कि, 'पुजारियों और सहायकों समेत 11 लोगों को मंदिर की ड्यूटी से हटा दिया गया है और उनकी जगह पर अंबाजी मंदिर में फिलहाल तीन अन्य पुजारियों को कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया है।' इसके साथ ही कलेक्टर ने यह भी बताया कि जूनागढ़ SDM (सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट) मंदिर में हुई उस पार्टी की जांच कर रहा है और पता लगा रहा है कि क्या सचमुच वहां पर शराब और मांस परोसा गया था।
वीडियो वायरल होने के बाद हुआ खुलासा
यह विवाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो के वायरल होने के बाद सामने आया था। इस वीडियो में कुछ लोग मंदिर परिसर के अंदर पार्टी करते नजर आ रहे थे। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान वहां शराब और मांस परोसा गया। चूंकि गिरनार हिल और अंबाजी मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं, इसलिए इस घटना ने लोगों के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया है।
कलेक्टर बोले- जांच के बाद ही सामने आएगा सच
जूनागढ़ कलेक्टर ने आगे कहा कि, 'जांच के बाद ही इस बात का पता चलेगा कि यह वीडियो असल में कब रिकॉर्ड किया गया था और क्या वे लोग सचमुच नॉन-वेज या शराब का सेवन कर रहे थे या कुछ और खा रहे थे।'
विधायक ने घटना को बताया सनातन धर्म का अपमान
उधर जूनागढ़ विधायक संजय कोराडिया ने इस मामले को एक गंभीर घटना और सनातन धर्म का अपमान बताया। उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा कि, ‘घटना सामने आने के बाद इस मामले में जूनागढ़ कलेक्टर ने जिला पुलिस अधीक्षक के साथ समन्वय करते हुए जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को भी कहा है।’
कोराडिया ने कहा कि भाजपा सरकार सनातन धर्म में विश्वास रखती है और गुजरात में ऐसी घटनाएं देखना निराशाजनक है। इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ लोग सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।