जब पीएम मोदी मिले 'नन्हें मोदी' से, रैली के बीच ही बुलाया मंच पर

गुजरात चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी धड़ाधड़ प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करते समय एक ऐसा पल भी आया जब जनता को एक नहीं बल्कि दो-दो नरेंद्र मोदी देखने को मिले। ज्यादा सोचिए मत। दूसरे नरेंद्र मोदी कोई और नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी का छोटा प्रशंसक था जो देखने में हूबहू उनके जैसा ही दिख रहा था।

एक खास पल उस समय देखने को मिला जब मंच पर जब पीएम मोदी का स्वागत हो रहा था उसी दौरान एक छोटा बालक उनसे मिलने आया। छोटा बच्चा जब मोदी से मिला तो पीएम ने उसके साथ गुफ्तगु की और उसे लोगों की तरफ हाथ हिलाने को कहा।

उन्होंने खुद ट्विटर पर 'मिनी मोदी' के साथ वीडियो शेयर की। ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि 'मेरा ये छोटा सा दोस्त किसी की तरह दिखता है ना?

Doesn’t my young friend look like someone? Have a look. pic.twitter.com/nkT9JJafgQ