गुजरात चुनाव:किन्नरों के हाथ लग सकती है मायूसी, इस वजह से नहीं डाल पाएंगे वोट

गुजरात विधानसभा चुनाव में मतदान करने के इच्छुक किन्नरों को मायूसी हाथ लग सकती है। क्योंकि वे एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें वोटिंग से वंचित रहना पड़ सकता है। दरअसल किन्नरों के सामने समस्या यह है कि उनके पास वोटर कार्ड नहीं है और इस वजह से वे अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

यह समस्या सबसे ज्यादा सूरत शहर में देखने को मिल रही है। हैरानी भरी बात यह है कि उनकी मदद के कोई कोई आगे भी नहीं आ रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या किन्नरों के वोट का कोई महत्व नहीं है क्या?

सूरत में रहने वाले किन्नर पायल कुमार ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा है किउन्हें इसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्हें अपना खाता खुलवाने में भी काफी परेशानियां हुईं। इसके अलावा सूरत में कई और भी किन्नर हैं जिन्हें वोट डालने से वंचित रहना पड़ेगा।



I just have an Aadhaar Card but no Voter Card. I do not even have a bank account. They turn me away whenever I go to them. I want to cast my vote too just like anyone else.: Khushboo pic.twitter.com/OXpNQUwuJ5 — ANI (@ANI) November 24, 2017

No one here except me has a Voter ID card. When I received it, my name was mentioned under female gender. I am a transgender. Whenever I produce it, I am told that they have mentioned female on it. I had to face a lot of problem to open my bank account.: Payal Kunwar pic.twitter.com/F7fOMROKEx — ANI (@ANI) November 24, 2017