गुजरात चुनाव: इंटरव्यू पर राहुल को चुनाव आयोग का नोटिस, कांग्रेस बिफरी

गुजरात में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच बुधवार को कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी का साक्षात्कार प्रसारित करने पर विवाद खड़ा हो गया। चुनाव आयोग ने इसे चुनाव कानून एवं आचार संहिता का प्रथम दृष्टया उल्लंघन माना है और राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने राहुल से इस नोटिस पर 18 दिसंबर की शाम तक जवाब मांगा है। ऐसा नहीं होने पर आयोग राहुल को संदर्भित किये बिना मामले का निर्णय करेगा। उसी दिन गुजरात चुनाव की मतगणना होगी।

कांग्रेस नेताओं ने इस नोटिस पर सख्त आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग दोहरा मापदंड अपना रहा है। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, 'चुनाव आयोग ने हमारी बात सुनी है, उसने कहा है कि वह इसे देखेगा।'

