गुजरात चुनावः ओखी से चुनाव प्रचार प्रभावित, अमित शाह और वसुंधरा की रैलियां रद्द 

गुजरात चुनाव अब अपने चरण पर है। पहले चरण की वोटिंग में एक सप्ताह से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां वोटरों को रिझाने में लगी हैं। लेकिन इस चुनावी महासमर में मौसम खलल डालता नजर आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे तूफान ओखी की। दक्षिणी राज्यों में तबाही के बाद ओखी ने अब अपना रूख पश्चिम की ओर कर लिया है। महाराष्ट्र पहुंच के बाद ओखी आज गुजरात पहुंचने वाला है। ओखी की वजह से राजनीतिक दलों के चुनाव प्रभावित हो रहा है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की रैलियों को रद्द कर दिया गया है।

दरअसल आज (मंगलवार) भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की राजुला, माहुवा और शिहोर में रैलियां होने वाली थी, लेकिन ओखी तूफान के खतरे को देखते हुए उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। .

ओखी तूफान के कारण वहां पर तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण उस इलाके में हेलिकॉप्टर उतरना आसान नहीं है। यही कारण है कि रैलियों को रद्द कर दिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की रैली भी रद्द हो गई हैं। वसुंधरा को माजूरा, सूरत में रैली को संबोधित करना था।

BJP President Amit Shah's public rallies in Rajula, Mahuva and Shihor cancelled due to #CycloneOckhi (file pic) #Gujarat pic.twitter.com/gH8BnTVoFT