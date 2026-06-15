लाखों की फीस, 4 साल की मेहतन बेकार? 12वीं पास ने B.Tech वालों को दी टक्कर, आया चौंकाने वाला रिजल्ट
मशहूर उद्यमी श्रीनि राजू ने बीटेक डिग्री की अहमियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज के समय में किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा जरूरी युवाओं की प्रैक्टिकल स्किल्स हैं।
आज के दौर में हर दूसरा नौजवान इंजीनियर बनने का सपना देखता है। लाखों रुपये की फीस, चार साल की कड़ी मेहनत, प्रोजेक्ट्स और ढेरों असाइनमेंट्स ये सभी एक बीटेक के छात्रों के लिए आम बात लगती है। इन सबके बाद जब हाथों में बीटेक की डिग्री आती है तो लगता है जैसे जिंदगी सेट हो गई हो। लेकिन क्या हो अगर कोई आपसे कहे कि इस चार साल की डिग्री की कॉर्पोरेट दुनिया में कोई खास अहमियत नहीं बची है? यह बात किसी आम इंसान ने नहीं, बल्कि जाने-माने आंत्रप्रेन्योर और वेंचर कैपिटलिस्ट श्रीनि राजू ने कही है। उनका यह बयान इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है।
हाल ही में 'रॉ टॉक्स विद वीके' पॉडकास्ट पर बातचीत करते हुए श्रीनि राजू ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। उनका मानना है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र अपनी जिंदगी के कई कीमती साल सिर्फ एक सर्टिफिकेट हासिल करने में लगा देते हैं। लेकिन जब बात असल दुनिया में काम करने की आती है, तो उनके पास उन प्रैक्टिकल स्किल्स की भारी कमी होती है जिनकी कंपनियों को सबसे ज्यादा तलाश होती है। राजू ने तो यहां तक कह दिया कि कई मामलों में बीटेक की डिग्री अब इस बात का पैमाना ही नहीं रही कि सामने वाला शख्स नौकरी के लिए कितना तैयार है।
कंपनी के भीतर हुआ एक हैरान करने वाला प्रयोग
अपनी बात को वजनदार बनाने के लिए राजू ने अपनी ही कंपनी में किए गए एक बेहद दिलचस्प एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ने काम के लिए दो अलग-अलग ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप में 30 ऐसे युवाओं को रखा गया जिन्होंने सिर्फ इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की थी। वहीं, दूसरे ग्रुप में 30 बीटेक पास आउट शामिल थे। इन दोनों ही ग्रुप्स को पूरे एक साल तक बिल्कुल एक जैसी ट्रेनिंग दी गई।
जब ट्रेनिंग का वक्त पूरा हुआ, तो राजू ने अपनी टीम से दोनों ग्रुप्स के काम और प्रोडक्टिविटी का आकलन करने को कहा। नतीजे इतने हैरान करने वाले थे कि खुद राजू भी सोच में पड़ गए। उन्होंने पॉडकास्ट में बताया, "मेरी कंपनी की टीम ने वापस आकर मुझे बताया कि दोनों ग्रुप्स के काम करने की क्षमता में वर्चुअली कोई फर्क नहीं था।" यानी चार साल की इंजीनियरिंग और सिर्फ 12वीं पास युवाओं का आउटपुट एक बराबर था। इसी नतीजे ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में छात्रों का वो चार साल सिर्फ एक डिग्री पाने में लगाना सही है?
डिग्री से ज्यादा जरूरी है सीखने की ललक
हालांकि, बात को आगे बढ़ाते हुए राजू ने यह भी साफ किया कि वह पूरी तरह से पढ़ाई या एजुकेशन के खिलाफ नहीं हैं। उनका असल मुद्दा कुछ और है। वो कहते हैं कि आज के तेजी से बदलते जॉब मार्केट में आपके पास कौन सी डिग्री है, इससे कहीं ज्यादा ये मायने रखता है कि आपके अंदर नई चीजें सीखने की कितनी भूख है। आपकी स्किल्स, काम के माहौल में ढल जाने की आपकी काबलियत और कुछ नया कर गुजरने का जज्बा किसी भी डिग्री से ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं।
लोगों ने दी प्रतिक्रिया
जैसे ही राजू का ये वीडियो इंटरनेट पर आया, लोगों ने इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं। सोशल मीडिया पर मानों बहस का एक नया मोर्चा खुल गया। बहुत से यूजर्स ने इस बात से पूरी सहमति जताई कि किताबी ज्ञान और इंडस्ट्री की मांग के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है। एक यूजर ने बड़ी ही समझदारी से कमेंट करते हुए लिखा कि डिग्री से ज्यादा इस बात का फर्क पड़ता है कि जॉब किस तरह की है। यूजर के मुताबिक, अगर बात बड़ी सर्विस-बेस्ड आईटी कंपनियों की हो, जहां काम करने का एक तय प्रोसेस होता है, तो वहां बिना किसी बड़ी इंजीनियरिंग डिग्री वाले लोग भी आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर बात ऐसी प्रोडक्ट-बेस्ड कंपनियों की हो जहां हर रोज कुछ नया इनोवेट करना होता है, तो वहां यकीनन मजबूत इंजीनियरिंग बेसिक्स की जरूरत होती है।
बहस सिर्फ यहीं नहीं रुकी। एक अन्य यूजर का कहना था कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है। हमारे यहां आज भी सारा जोर सिर्फ रट्टा मारने, इम्तिहान पास करने और नंबर लाकर डिग्री जमा करने पर होता है। नतीजा ये होता है कि एक ग्रेजुएट और एक नॉन-ग्रेजुएट का प्रैक्टिकल ज्ञान लगभग एक जैसा ही रह जाता है, क्योंकि स्किल्स डेवलप करने पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया गया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव
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