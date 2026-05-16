NEET 2026 Re-Exam: MBBS दाखिले के लिए बिना फीस दिए बदल सकेंगे एग्जाम सिटी, NTA ने खोली करेक्शन विंडो
NTA ने NEET UG 2026 री-एग्जाम के लिए एग्जाम सिटी बदलने की सुविधा शुरू कर दी है। छात्र 21 मई 2026 तक बिना किसी अतिरिक्त फीस के अपनी परीक्षा शहर की पसंद अपडेट कर सकते हैं।
देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 को लेकर लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पेपर लीक विवाद के बाद रद्द हुई परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी और उससे पहले NTA ने छात्रों को एक अहम सुविधा दी है। अब उम्मीदवार बिना कोई अतिरिक्त फीस दिए अपनी परीक्षा सिटी की पसंद बदल सकते हैं।
NTA ने इसके लिए करेक्शन विंडो खोल दी है, जहां छात्र अपने मौजूदा पते और पसंदीदा परीक्षा शहर में बदलाव कर सकते हैं। यह सुविधा उन छात्रों के लिए काफी राहत भरी मानी जा रही है जो पिछले कुछ दिनों में दूसरे शहरों में शिफ्ट हुए हैं या जिनकी यात्रा संबंधी परेशानियां बढ़ गई थीं।
21 मई तक खुली रहेगी करेक्शन विंडो
NTA की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक छात्र 21 मई 2026 रात 11:50 बजे तक अपनी एग्जाम सिटी प्रेफरेंस अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।
एजेंसी ने साफ कहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान केवल दो चीजों में बदलाव की अनुमति होगी:
- वर्तमान पता
- परीक्षा शहर की पसंद
इसके अलावा आवेदन फॉर्म की किसी दूसरी जानकारी में बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
दोबारा कब होगी NEET परीक्षा?
NEET UG 2026 री-एग्जाम अब 21 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। यह परीक्षा देश और विदेश के कई शहरों में ऑफलाइन मोड यानी पेन और पेपर मोड में कराई जाएगी। परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित होगी, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी और अन्य भाषाएं शामिल हैं।
क्यों रद्द हुई थी NEET UG 2026 परीक्षा?
इस साल NEET UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण विवादों में आ गई थी। कई राज्यों से परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने की शिकायतें सामने आई थीं। इसके बाद छात्रों और अभिभावकों के भारी विरोध के बीच परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसी विवाद के बाद दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया, ताकि सभी छात्रों को निष्पक्ष मौका मिल सके।
यहां देखें जरूरी विवरण
|विवरण
|जानकारी
|परीक्षा का नाम
|NEET UG 2026
|आयोजन संस्था
|National Testing Agency
|री-एग्जाम तारीख
|21 जून 2026
|परीक्षा समय
|दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक
|करेक्शन विंडो
|15 मई से 21 मई 2026
|परीक्षा मोड
|ऑफलाइन
|अधिकतम सिटी विकल्प
|2 शहर
ऐसे बदलें अपनी एग्जाम सिटी
अगर कोई छात्र अपनी परीक्षा सिटी बदलना चाहता है, तो उसे NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सबसे पहले NEET की वेबसाइट खोलें। वहां होमपेज पर “Present Address and Exam City Updation Window for NEET (UG) 2026” लिंक दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद आवेदन संख्या, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें। फिर नया पता और पसंदीदा परीक्षा शहर चुनकर फॉर्म सबमिट कर दें।
पुराने विकल्प भी रहेंगे सुरक्षित
NTA ने यह भी कहा है कि जिन छात्रों को किसी बदलाव की जरूरत नहीं है, उनके पहले से चुने गए परीक्षा शहर अपने आप सुरक्षित रहेंगे। यानी अगर कोई उम्मीदवार अपडेट नहीं करता, तो उसका पुराना विकल्प ही मान्य रहेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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