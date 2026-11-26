कौन हैं IAS आदित्य शर्मा? बैचमेट से की शादी; क्या करती हैं पल्लवी मिश्रा
आईएएस आदित्य शर्मा ने बैचमेट पल्लवी मिश्रा संग सात फेरे लिए। इन शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
सफेद कोट पहनकर मरीज देखने वाला एक नौजवान आज जिले का बड़ा अफसर है। और अब उसकी जिंदगी में एक नया पन्ना जुड़ गया है। पंजाब के आईएएस अधिकारी डॉ. आदित्य शर्मा ने अपनी बैचमेट और आईएएस पल्लवी मिश्रा के साथ सात फेरे ले लिए हैं। दो अफसर। एक बैच। अब एक घर। दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं। लोग जोड़े को जमकर बधाइयां दे रहे हैं। कोई इसे ताकतवर जोड़ी बता रहा है तो कोई पढ़ाई और मेहनत की मिसाल।
कौन हैं आदित्य शर्मा
आदित्य शर्मा इस समय पंजाब के तरनतारन जिले में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर यानी एडीसी के पद पर तैनात हैं। उनका जन्म 11 नवंबर 1998 को हुआ था। यानी उम्र अभी सिर्फ 28 साल है। वे मूल रूप से जीरकपुर के रहने वाले हैं। पढ़ाई की बात करें तो आदित्य ने चंडीगढ़ के जीएमसीएच सेक्टर-32 से एमबीबीएस की डिग्री ली है। डॉक्टर बनकर करियर की शुरुआत की। लेकिन मन कहीं और खिंचता गया। उनका रुझान सिविल सेवा की तरफ हुआ।
फिर जो हुआ वो कम ही लोग कर पाते हैं। आदित्य ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2022 में पहले ही प्रयास में बाजी मार ली। उन्हें पूरे देश में 70वीं रैंक मिली। अपने होम कैडर पंजाब में वे 2023 बैच के आईएएस बने।
क्या करती हैं पल्लवी मिश्रा
अब बात दुल्हन की। पल्लवी मिश्रा भी 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में देश भर में 73वीं रैंक पाई थी। वे मूल रूप से भोपाल की रहने वाली हैं। पल्लवी की पढ़ाई भी कमाल की रही। उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से बीए एलएलबी (ऑनर्स) किया। इसके बाद संगीत में मास्टर्स की डिग्री ली। शास्त्रीय गायन की बाकायदा ट्रेनिंग भी ली। यानी कानून की समझ भी है और सुरों की भी। फिलहाल पल्लवी पंजाब के अमृतसर में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर के पद पर काम कर रही हैं। अमृतसर और तरनतारन पड़ोसी जिले हैं। यानी दोनों अफसर इन दिनों एक-दूसरे के काफी करीब तैनात हैं।
कैडर बदलने की भी है कहानी
इस शादी से जुड़ी एक प्रशासनिक बात भी जान लीजिए। पल्लवी पहले एजीएमयूटी कैडर में थीं और जम्मू-कश्मीर के मढ़ में एसडीएम रह चुकी हैं। अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने आईएएस कैडर नियम 1954 के तहत शादी के आधार पर उनका तबादला पंजाब कैडर में मंजूर किया। इसके बाद उन्हें अमृतसर में तैनाती मिली। आमतौर पर ऐसे मामलों में पति-पत्नी को एक ही कैडर में रखने का नियम काम आता है।
परिवार से मिली प्रेरणा
पल्लवी की सफलता के पीछे उनका परिवार भी बड़ी ताकत रहा। उनके बड़े भाई आदित्य मिश्रा आईपीएस अधिकारी हैं। वे मध्य प्रदेश कैडर के 2018 बैच के अफसर हैं। भाई को वर्दी में देखकर पल्लवी ने भी सिविल सेवा का सपना देखा और उसे पूरा किया। एक घर में आईएएस और आईपीएस दोनों। ऐसा कम ही देखने को मिलता है। इस कामयाबी में उनके संयुक्त परिवार का साथ भी अहम रहा। बड़ों का आशीर्वाद और घर का माहौल बच्चों को आगे बढ़ाता रहा।
लोगों को क्यों भा रही है जोड़ी
सिविल सेवा की तैयारी करने वाले लाखों नौजवानों के लिए यह जोड़ी एक मिसाल बन गई है। एक डॉक्टरी छोड़कर प्रशासन में आया। दूसरी कानून और संगीत के रास्ते से यहां पहुंची। रास्ते अलग थे लेकिन मंजिल एक। और अब सफर भी साथ। सोशल मीडिया पर कई यूजर लिख रहे हैं कि मेहनत करने वालों को मंजिल भी मिलती है और हमसफर भी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव