Current Affairs Quiz 5 June 2026 : जलवायु फंड से लेकर मंगल मिशन तक, देखें 10 महत्वपूर्ण सवाल-जवाब
Current Affairs Quiz 5 June 2026 : आज 5 जून 2026 के करेंट अफेयर्स में भारत के जलवायु वित्त पोषण, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के बेंगलुरु कैंपस, भारत की पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार, MAVEN मिशन और नए इमिग्रेशन नियमों सहित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के सवाल और उनके जवाब शामिल हैं।
Current Affairs Quiz 5 June 2026 : करेंट अफेयर्स आज के दौर में लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा का एक अहम हिस्सा बन चुका है। चाहे बात UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, राज्य लोक सेवा आयोग, CDS, CAPF या अन्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं की हो, देश-दुनिया में घट रही महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी सफलता के लिए बेहद जरूरी है। आज 5 जून 2026 के करेंट अफेयर्स में जलवायु वित्तपोषण, भारत-यूके सहयोग, उच्च शिक्षा में विदेशी विश्वविद्यालयों का आगमन, स्वच्छ ईंधन आधारित परिवहन, विमानन क्षेत्र के लिए नई आर्थिक पहल, अंतरिक्ष अनुसंधान, कैंसर उपचार में वैज्ञानिक उपलब्धियां और वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाक्रम जैसे कई विषय सुर्खियों में रहे। इन मुद्दों को केंद्र में रखते हुए आज 10 महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब तैयार किए गए हैं।
प्रश्न 1. भारत को 2030 तक अपने NDC लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगभग कितनी राशि की आवश्यकता होगी?
A. ₹50 ट्रिलियन
B. ₹100 ट्रिलियन
C. ₹162.5 ट्रिलियन
D. ₹200 ट्रिलियन
उत्तर: C. ₹162.5 ट्रिलियन
विवरण: भारत के जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 2030 तक भारी निवेश की जरूरत होगी।
प्रश्न 2. भारत का नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य किस वर्ष तक हासिल करने का लक्ष्य है?
A. 2047
B. 2050
C. 2060
D. 2070
उत्तर: D. 2070
विवरण: भारत ने 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है।
प्रश्न 3. भारत में अपनी पहली शाखा स्थापित करने की अनुमति किस विदेशी विश्वविद्यालय को मिली है?
A. ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय
B. यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल
C. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय
D. एडिनबर्ग विश्वविद्यालय
उत्तर: B. यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल
विवरण: यह कैंपस बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा।
प्रश्न 4. भारत और यूनाइटेड किंगडम ने किस नई पहल की शुरुआत की है?
A. ग्रीन एनर्जी मिशन
B. डिजिटल इंडिया ऑब्जर्वेटरी
C. क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी
D. इंडो-यूके रिसर्च नेटवर्क
उत्तर: C. क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी
विवरण: इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला पर निगरानी रखना है।
प्रश्न 5. भारत का पहला फ्लेक्स-फ्यूल यात्री वाहन किस कंपनी ने विकसित किया है?
A. टाटा मोटर्स
B. महिंद्रा एंड महिंद्रा
C. हुंडई
D. मारुति सुजुकी
उत्तर: D. मारुति सुजुकी
विवरण: यह वाहन E20 से E100 तक के एथेनॉल मिश्रण पर चल सकता है।
प्रश्न 6. विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष हेतु कितनी राशि मंजूर की गई है?
A. ₹5,000 करोड़
B. ₹8,000 करोड़
C. ₹10,000 करोड़
D. ₹12,000 करोड़
उत्तर: C. ₹10,000 करोड़
विवरण: इसका उद्देश्य एयरलाइनों को ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव से राहत देना है।
प्रश्न 7. भारत से न्यूजीलैंड भेजी गई पहली समुद्री खेप किस उत्पाद से जुड़ी थी?
A. बासमती चावल
B. ऑर्गेनिक गेहूं
C. बॉटैनिकल-इन्फ्यूज्ड मिलेट फूड्स
D. मसाला चाय
उत्तर: C. बॉटैनिकल-इन्फ्यूज्ड मिलेट फूड्स
विवरण: यह मूल्यवर्धित मोटे अनाज आधारित खाद्य उत्पादों की पहली समुद्री खेप थी।
प्रश्न 8. MAVEN मिशन किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था?
A. शुक्र
B. बृहस्पति
C. मंगल
D. शनि
उत्तर: C. मंगल
विवरण: MAVEN ने मंगल के वायुमंडल और उसके विकास का अध्ययन किया।
प्रश्न 9. WASP-94A b किस प्रकार का ग्रह है?
A. सुपर अर्थ
B. हॉट ज्यूपिटर
C. आइस जायंट
D. ड्वार्फ प्लेनेट
उत्तर: B. हॉट ज्यूपिटर
विवरण: यह अपने तारे के बहुत करीब स्थित एक गैसीय विशाल ग्रह है।
प्रश्न 10. MPPM नैनोमेडिसिन का विकास किस बीमारी के उपचार के लिए किया गया है?
A. फेफड़ों का कैंसर
B. त्वचा कैंसर
C. स्तन कैंसर
D. रक्त कैंसर
उत्तर: C. स्तन कैंसर
विवरण: यह जीन-साइलेंसिंग तकनीक के जरिए ट्यूमर की वृद्धि को रोकने में मदद करती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव
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