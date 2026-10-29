हैकर्स के निशान पर Zoom और Firefox के यूजर्स, चोरी हो सकता है निजी डेटा; सरकार का अलर्ट
भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In ने Mozilla Firefox, Thunderbird और Zoom के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की है। इनमें कई सुरक्षा खामियां पाई गई हैं, जिनका फायदा उठाकर हैकर यूजर का निजी डेटा चुरा सकते हैं और पूरा सिस्टम हाईजैक भी कर सकते हैं।
अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए Zoom का इस्तेमाल करते हैं या फिर वेब ब्राउजिंग के लिए Firefox का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इन दोनों ही प्लेटफॉर्म में गंभीर खामियां पाई गई हैं। इस बारे में भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In ने जानकारी दी है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। खबर है कि सरकार साइबर सुरक्षा एजेंसी, 'इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम' (CERT-In) ने हाल ही में मोजिला फायरफॉक्स और जूम यूजर्स के लिए एक चेतावनी जारी की है, जिसमें गंभीर सॉफ्टवेयर खामियों के बारे में बताया गया है, जिनसे यूजर्स का संवेदनशील डेटा खतरे में पड़ सकता है। एजेंसी ने जूम, फायरफॉक्स और थंडरबर्ड में मौजूद सुरक्षा कमियों को लेकर दो अलग-अलग एडवाइजरी जारी की हैं। ये चेतावनियां 28 अक्टूबर, 2026 को जारी की गई थीं।
यह चेतावनी किस बारे में है?
टाइम्सनाउ की रिपोर्ट में अनुसार, एजेंसी ने दो तरह के ऐप्स में सुरक्षा संबंधी खामियां बताई हैं। इनमें मोजिला का फायरफॉक्स ब्राउजर और थंडरबर्ड ईमेल ऐप शामिल हैं, साथ ही जूम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्कप्लेस सॉफ्टवेयर भी है। आसान भाषा में कहें तो इन कमियों का फायदा उठाकर हमलावर (अटैकर) इन ऐप्स की कमजोरियों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इन खामियों के आधार पर वे संवेदनशील डेटा तक पहुंच सकते हैं, टारगेट डिवाइस पर ज्यादा अधिकार हासिल कर सकते हैं या मलिशियस कोड चलाकर पूरा सिस्टम को हैक भी कर सकते हैं।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मोजिला और जूम के सभी यूजर्स को चिंता करने की जरूरत है। इस चेतावनी का मतलब यह है कि जो यूजर्स प्रभावित वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षा जोखिम का सामना करना पड़ सकता है, अगर कोई इन कमियों का फायदा उठा ले तो।
अपने डेटा को कैसे सुरक्षित रखें
आपको जूम, फायरफॉक्स और थंडरबर्ड का इस्तेमाल बंद करने की जरूरत नहीं है। बस यह सुनिश्चित कर लें कि आप ऐसा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हों जिसमें जरूरी सिक्योरिटी फिक्स शामिल हैं।
कौन से वर्जन खतरे में हैं, नीचे देखें लिस्ट:
- मोजिला फायरफॉक्स के वे वर्जन जो 158.0.1 से पहले के हैं।
- मोजिला फायरफॉक्स ESR के वे वर्जन जो 153.5.1 से पहले के हैं और 115.43.1 से पहले के वर्जन।
- मोजिला थंडरबर्ड के वे वर्जन जो 158.0.1 से पहले के हैं और थंडरबर्ड के 153.5.1 से पहले के वर्जन।
- जूम वर्कप्लेस (एंड्रॉयड) के वे वर्जन जो 7.2.1 से पहले के हैं।
- जूम वर्कप्लेस (विंडोज, मैकओएस और लिनक्स) के वे वर्जन जो 7.2.0 से पहले के हैं (इसमें 7.1.9 ब्रांच भी शामिल है)।
- जूम वर्कप्लेस (iOS) के वे वर्जन जो 7.2.0 से पहले के हैं।
- जूम वर्कप्लेस (विंडोज के लिए VDI क्लाइंट) के वर्जन 7.0.11 से 7.0.13 तक।
- विंडोज के लिए जूम रूम्स के वर्जन 7.0.0 से 7.1.7 तक।
यहां हम आपको कुछ सिंपल टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर आप सेफ रह सकते हैं:
अपने ऐप्स अपडेट करें: अपडेट चेक करें और अपने डिवाइस के लिए उपलब्ध सबसे नया और सही वर्जन इंस्टॉल करें।
देखें कि आपके पास कौन सा वर्जन है: ऐप के 'अबाउट' या वर्जन इंफो वाले सेक्शन को खोलें और देखें की आप डिवाइस ऊपर बताए वर्जन पर तो नहीं चल रहा।
सुरक्षित तरीके से अपडेट डाउनलोड करें: अपडेट डाउनलोड करने के लिए आप या तो ऐप के ही अपडेट सेक्शन में जाएं, या उसकी ऑफिशियल वेबसाइट या संबंधित ऑफिशियल ऐप स्टोर का ही इस्तेमाल करें। अनजान वेबसाइट्स से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से बचें। कहना का मतलब यह है कि बाहर इसका समाधान न ढूंढे वरना आप एक नई मुसीबत में फंस सकते हैं।।
जरूरत पड़ने पर ऐप को रीस्टार्ट करें: अपडेट इंस्टॉल करने के बाद दिखाई देने वाले निर्देशों का पालन करें।
जरूरत पड़ने पर अपनी IT टीम से संपर्क करें: अगर आप कंपनी का दिया हुआ लैपटॉप या फोन इस्तेमाल करते हैं और सॉफ्टवेयर को खुद अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने कंपनी की IT टीम से मदद लें।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें