हैकर्स के निशान पर Zoom और Firefox के यूजर्स, चोरी हो सकता है निजी डेटा; सरकार का अलर्ट

भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In ने Mozilla Firefox, Thunderbird और Zoom के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की है। इनमें कई सुरक्षा खामियां पाई गई हैं, जिनका फायदा उठाकर हैकर यूजर का निजी डेटा चुरा सकते हैं और पूरा सिस्टम हाईजैक भी कर सकते हैं।

सरकारी एजेंसी ने जूम, फायरफॉक्स और थंडरबर्ड में मौजूद सुरक्षा कमियों को लेकर दो अलग-अलग एडवाइजरी जारी की हैं।

अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए Zoom का इस्तेमाल करते हैं या फिर वेब ब्राउजिंग के लिए Firefox का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इन दोनों ही प्लेटफॉर्म में गंभीर खामियां पाई गई हैं। इस बारे में भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In ने जानकारी दी है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। खबर है कि सरकार साइबर सुरक्षा एजेंसी, 'इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम' (CERT-In) ने हाल ही में मोजिला फायरफॉक्स और जूम यूजर्स के लिए एक चेतावनी जारी की है, जिसमें गंभीर सॉफ्टवेयर खामियों के बारे में बताया गया है, जिनसे यूजर्स का संवेदनशील डेटा खतरे में पड़ सकता है। एजेंसी ने जूम, फायरफॉक्स और थंडरबर्ड में मौजूद सुरक्षा कमियों को लेकर दो अलग-अलग एडवाइजरी जारी की हैं। ये चेतावनियां 28 अक्टूबर, 2026 को जारी की गई थीं।

यह चेतावनी किस बारे में है? टाइम्सनाउ की रिपोर्ट में अनुसार, एजेंसी ने दो तरह के ऐप्स में सुरक्षा संबंधी खामियां बताई हैं। इनमें मोजिला का फायरफॉक्स ब्राउजर और थंडरबर्ड ईमेल ऐप शामिल हैं, साथ ही जूम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्कप्लेस सॉफ्टवेयर भी है। आसान भाषा में कहें तो इन कमियों का फायदा उठाकर हमलावर (अटैकर) इन ऐप्स की कमजोरियों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इन खामियों के आधार पर वे संवेदनशील डेटा तक पहुंच सकते हैं, टारगेट डिवाइस पर ज्यादा अधिकार हासिल कर सकते हैं या मलिशियस कोड चलाकर पूरा सिस्टम को हैक भी कर सकते हैं।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मोजिला और जूम के सभी यूजर्स को चिंता करने की जरूरत है। इस चेतावनी का मतलब यह है कि जो यूजर्स प्रभावित वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षा जोखिम का सामना करना पड़ सकता है, अगर कोई इन कमियों का फायदा उठा ले तो।

अपने डेटा को कैसे सुरक्षित रखें आपको जूम, फायरफॉक्स और थंडरबर्ड का इस्तेमाल बंद करने की जरूरत नहीं है। बस यह सुनिश्चित कर लें कि आप ऐसा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हों जिसमें जरूरी सिक्योरिटी फिक्स शामिल हैं।

कौन से वर्जन खतरे में हैं, नीचे देखें लिस्ट: - मोजिला फायरफॉक्स के वे वर्जन जो 158.0.1 से पहले के हैं।

- मोजिला फायरफॉक्स ESR के वे वर्जन जो 153.5.1 से पहले के हैं और 115.43.1 से पहले के वर्जन।

- मोजिला थंडरबर्ड के वे वर्जन जो 158.0.1 से पहले के हैं और थंडरबर्ड के 153.5.1 से पहले के वर्जन।

- जूम वर्कप्लेस (एंड्रॉयड) के वे वर्जन जो 7.2.1 से पहले के हैं।

- जूम वर्कप्लेस (विंडोज, मैकओएस और लिनक्स) के वे वर्जन जो 7.2.0 से पहले के हैं (इसमें 7.1.9 ब्रांच भी शामिल है)।

- जूम वर्कप्लेस (iOS) के वे वर्जन जो 7.2.0 से पहले के हैं।

- जूम वर्कप्लेस (विंडोज के लिए VDI क्लाइंट) के वर्जन 7.0.11 से 7.0.13 तक।

- विंडोज के लिए जूम रूम्स के वर्जन 7.0.0 से 7.1.7 तक।

यहां हम आपको कुछ सिंपल टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर आप सेफ रह सकते हैं: अपने ऐप्स अपडेट करें: अपडेट चेक करें और अपने डिवाइस के लिए उपलब्ध सबसे नया और सही वर्जन इंस्टॉल करें।

देखें कि आपके पास कौन सा वर्जन है: ऐप के 'अबाउट' या वर्जन इंफो वाले सेक्शन को खोलें और देखें की आप डिवाइस ऊपर बताए वर्जन पर तो नहीं चल रहा।

सुरक्षित तरीके से अपडेट डाउनलोड करें: अपडेट डाउनलोड करने के लिए आप या तो ऐप के ही अपडेट सेक्शन में जाएं, या उसकी ऑफिशियल वेबसाइट या संबंधित ऑफिशियल ऐप स्टोर का ही इस्तेमाल करें। अनजान वेबसाइट्स से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से बचें। कहना का मतलब यह है कि बाहर इसका समाधान न ढूंढे वरना आप एक नई मुसीबत में फंस सकते हैं।।

जरूरत पड़ने पर ऐप को रीस्टार्ट करें: अपडेट इंस्टॉल करने के बाद दिखाई देने वाले निर्देशों का पालन करें।