फेस्टिव सीजन से पहले जोमैटो ने यूजर्स को दिया तगड़ा झटका, खाना ऑर्डर करना हुआ महंगा

ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना महंगा हो गया है। जोमैटो ने फेस्टिव सीजन से पहले अपने प्लैटफॉर्म फी में 2 रुपये का इजाफा कर दिया। अब यूजर्स को जोमैटो से खाना ऑर्डर करते वक्त प्लैटफॉर्म फी के तौर पर 10 रुपये की बजाय 12 रुपये देने होंगे।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 07:21 AM
ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना अब पहले से महंगा हो गया है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार Zomato ने फेस्टिव सीजन से पहले अपने प्लैटफॉर्म फी में 2 रुपये का इजाफा कर दिया। अब यूजर्स को जोमैटो से खाना ऑर्डर करते वक्त प्लैटफॉर्म फी के तौर पर 10 रुपये की बजाय 12 रुपये देने होंगे। यह बढ़ोतरी कॉम्पेटिटर स्विगी के प्लेटफॉर्म फी के बढ़ने के बाद हुई है। हाल में स्विगी ने अपने प्लैटफॉर्म फी को 12 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये किया था। स्विगी ने यह बढ़ोतरी ऑर्डरों में भारी बढ़ोतरी के बीच कुछ पिन कोड पर की है। रिपोर्ट के अनुसार डिमांड कम होने पर यह बढ़ोतरी वापस ले ली जाएगी।

कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल 90% की गिरावट

जोमैटो और स्विगी ने अप्रैल-जून तिमाही के दौरान अपने-अपने व्यापार शाखाओं में निवेश जारी रखा। जोमैटो की पैरेंट कंपनी ने अंडर रिव्यू तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल 90% की गिरावट दर्ज की, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 253 करोड़ रुपये की तुलना में 25 करोड़ रुपये रह गया, जबकि रेवेन्यू में 70% की वृद्धि हुई।

इंस्टामार्ट ऑपरेशन्स को चलते घाटे में स्विगी

इंस्टामार्ट ऑपरेशन्स में बढ़ते निवेश के कारण स्विगी का घाटा इस अवधि में दोगुना होकर 1,197 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही के लिए इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 54% बढ़कर 4,961 करोड़ रुपये हो गया।

ओनली ने बढ़ाई जोमैटो और स्वीगी की टेंशन

स्विगी और जोमैटो को फूड डिलीवरी सेक्टर में ओनली (Ownly) से कड़ी टक्कर मिल सकती है। ओनली को राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो ने शुरू किया है। ओनली अभी बेंगलुरु के कोरमंगला, एचएसआर और बीटीएम लेआउट एरिया के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। जोमैटो और स्विगी रेस्टोरेंट पार्टनर्स से 16-30% कमीशन लेते हैं। वहीं, ओनली 8-15% के बीच कमीशन लेने के लिए तैयार है।

