ChatGPT को टक्कर देगा दीपिंदर गोयल का 'Dark', दावा- कंपनी भी नहीं पढ़ पाएगी यूजर्स की चैट

Deepinder Goyal अपने 'Temple' डिवाइस को लेकर चर्चा में हैं और अब गोयल ने अपने अगले प्रोजेक्ट को अनवील कर दिया है, जिस Dark.ai नाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि यह एक एआई चैटबॉट है, जो यूजर्स की बातचीत को सुरक्षित रखता है।

कहा जा रहा है कि Dark.ai एक प्राइवेसी फोकस्ड AI चैटबॉट है, जिसे यूजर्स की चैट को प्राइवेट रखने के लिए डिजाइन किया गया है।

जोमैटो के फाउंडर और इटरनल के वाइस चेयरमैन, दीपिंदर गोयल ने 'डार्क.एआई' (Dark.ai) नाम का एक नया एआई चैटबॉट पेश किया है, जिसे यूजर्स की बातचीत को प्राइवेट रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सर्विस में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल होगा, जिसके बारे में गोयल का कहना है कि इससे कंपनी भी यूजर्स की चैट नहीं पढ़ पाएगी। उम्मीद है कि 'डार्क' को 2026 के अंत तक दुनियाभर में लॉन्च कर दिया जाएगा। यह सीधे तौर पर ChatGPT और Gemini जैसे AI टूल्स को टक्कर देगा।

गोयल ने एक्स पर दी जानकारी खुद गोयल ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। अपने X पोस्ट में गोयल ने लिखा, "डार्क.एआई – इटरनल की ओर से। जल्द आ रहा है।" इस टीजर के जरिए पहली बार इस प्रोग्राम को सबके सामने लाया गया है। इसके अलावा, पोस्ट में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

बातों को सुरक्षित रखता है डार्क इंडियाटूडे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गोयल ने 'इटरनल' के वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) के शेयरहोल्डर लेटर में इस आने वाली सर्विस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 'डार्क'को उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो AI का इस्तेमाल करके संवेदनशील निजी मामलों पर चर्चा करना चाहते हैं, गोपनीय बिजनेस आइडिया पर विचार करना चाहते हैं, या बिना इस चिंता के रिसर्च करना चाहते हैं कि उनकी बातचीत तक कौन पहुंच सकता है। 'इटरनल' की टीम कुछ महीनों से पहले ही इस चैटबॉट का आंतरिक रूप से इस्तेमाल कर रही है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके सार्वजनिक रूप से लॉन्च होने की कोई पक्की तारीख घोषित नहीं की है।

Dark.ai क्या है और यह ChatGPT से किस तरह अलग है? Dark.ai एक AI चैटबॉट है, जिसका मूल उद्देश्य ChatGPT और Google के Gemini जैसा ही है। यूजर इस AI के साथ बातचीत कर सकेंगे, सवाल पूछ सकेंगे और नए विचारों को तलाश सकेंगे। गोयल के अनुसार, इसमें सबसे बड़ा अंतर प्राइवेसी (गोपनीयता) को लेकर इसके नजरिए का है।

ChatGPT और Gemini जैसी AI सर्विसेस में प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं, जिनकी मदद से यूजर यह तय कर सकते हैं कि उनकी बातचीत का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसमें यह भी शामिल है कि क्या उस बातचीत का उपयोग AI मॉडल को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है या नहीं। हालांकि, मॉडल ट्रेनिंग को बंद कर देने का मतलब यह नहीं है कि बातचीत को कभी स्टोर नहीं किया जाएगा या अन्य परमिटेड चीजों के लिए उसे कभी एक्सेस नहीं किया जाएगा। 'डार्क' एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के जरिए इस चिंता को दूर करना चाहता है। गोयल ने कहा कि कंपनी यूजर्स की बातचीत को नहीं पढ़ पाएगी, भले ही उसे ऐसा करने के लिए मजबूर ही क्यों न किया जाए।

गोयल ने शेयरहोल्डर लेटर में लिखा "बड़ी AI कंपनियों को लेकर हमारे मन में जो अनिश्चितता और भरोसे की कमी है, वह हमारे जीवन में AI की क्षमता को सीमित कर देती है।"

उनका मानना है कि प्राइवेसी की चिंता की वजह से लोग AI असिस्टेंट से अपनी सेहत, पैसे-संपत्ति और रिश्तों जैसे निजी सवाल पूछने से कतराते हैं। रिसर्चर्स और फाउंडर्स भी शुरुआती आइडिया शेयर करने में हिचकिचा सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि उनकी गोपनीय जानकारी दूसरों तक पहुँच सकती है।

डार्क.एआई की खासियत डार्क कंपनी एडवांस्ड ओपन-वेट AI मॉडल को अपनी खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर पर फाइन-ट्यून करके चलाएगी। ओपन-वेट मॉडल की वजह से डेवलपर्स को पूरा सिस्टम नए सिरे से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मौजूदा मॉडल को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। प्लेटफॉर्म की खास बात है एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन। कंपनी का कहना है कि बातचीत एन्क्रिप्टेड रहेगी, ताकि कंपनी खुद भी उन्हें न पढ़ सके। गोयल के लेटर में एन्क्रिप्टेड मेमोरी का भी जिक्र है। इसमें यूजर्स खुद कंट्रोल करेंगे कि चैटबॉट पिछले सेशन की बातें याद रखे या नहीं, और कंपनी को इन बातों तक पहुंच नहीं मिलेगी। एटरनल एडवांस्ड ओपन-वेट मॉडल को हाई-क्वालिटी जवाब देने के लिए ट्रेन कर रहा है। गोयल ने कहा कि मॉडल को यूजर्स को खुश करने के बजाय सच्चाई को प्राथमिकता देने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। कंपनी बाद में इसके बेंचमार्क रिजल्ट भी जारी करेगी।

डार्क खास तौर पर उन फाउंडर्स, रिसर्चर्स, वैज्ञानिकों, बिजनेस और सरकारी संस्थानों के लिए बनाया गया है जो संवेदनशील जानकारी संभालते हैं। लेकिन इसकी प्राइवेसी पर जोर देने वाली खासियत आम यूजर्स को भी पसंद आ सकती है, जो निजी बातें करते समय ज्यादा गोपनीयता चाहते हैं।